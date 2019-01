TicWatch E2 e TicWatch S2 | ecco i nuovi smartwatch di Mobvoi

Mobvoi annuncia l'arrivo di nuove funzioni di sicurezza - fitness e Google Assistant sui TicWatch con Snapdragon : La funzione è salita alla ribalta della cronaca grazie ad Apple che l'ha pubblicizzata come parte dell'armamentario della quarta serie di Apple Watch. Tra le novità annunciate c'è anche l'arrivo di ...

Novità per i TicWatch S2 ed E2 : MIL-STD-810g e rilevazione di caduta : TicWatch S2 ottiene la certificazione MIL-STD-810g dopo pochi giorni dalla presentazione ufficiale. Assieme al TicWatch E2 otterrà la rilevazione automatica delle cadute e un assistente virtuale per gli allenamenti.

A tutto Wear OS al CES : TicWatch S2 - TicWatch E2 e Scallop Smartwatch 2 ufficiali : Kate Spade presenta lo Scallop Smartwatch 2; Fossil il Michael Kors Sophie e porta i Carlie e Neutra in versione ibrida; Mobvoi aggiorna i TicWatch, presentando TicWatch E2 ed S2.

Da ora è possibile impostare Google Fit come app salute di default sui TicWatch : L'ultimo aggiornamento per i TicWatch, gli smartwatch di casa Movboi, oltre a portare l'ottima versione 2.0 di Android Wear ha praticamente obbligato gli […]

Gli smartwatch TicWatch E - S e Pro scontati fino al 40% per il Last Minute di Amazon : Tra le offerte Last Minute di Amazon in vista del natale vi segnaliamo un'ottima promozione che vi permette di risparmiare fino al 40% sugli smartwatch Ticwatch.

Sony Xperia - TicWatch - YI e altri accessori in offerta su Amazon : Scopriamo le offerte di oggi di Amazon, tra le quali compaiono alcuni smartphone Sony Xperia, gli smartwatch TicWatch, i prodotti YI e diversi altri accessori, tra cui cavi, power bank e caricabatterie wireless.

Mobvoi TicWatch Pro lanciato in Cina in versione 4G : Così come promesso dal produttore, è finalmente disponibile anche la speciale versione dotata di connettività 4G di Mobvoi TicWatch Pro