May | Parlamento non frustri la Brexit

Brexit - il Parlamento impone a May un Piano B : La May ha infatti agitato sin qui lo spauracchio di un Brexit senza accordo cheavrebbe conseguenze devastanti per l'economia nazionale. I suoi oppositori - che secondo quest'ultima votazione ...

Caso SelMayr - per l'Europarlamento il segretario generale della Commissione Ue deve dimettersi : Il Parlamento europeo «ritiene che la Commissione non abbia rispettato i principi di trasparenza ed etica e dello Stato di diritto nella procedura utilizzata per la nomina del signor Selmayr quale suo ...

Martin SelMayr - il Parlamento Ue chiede la testa del braccio destro di Juncker : Il Parlamento europeo ha chiesto la testa di Martin Selmayr, il Segretario generale della Commissione europea ed ex potentissimo capo di Gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker. Lo ha fatto con una risoluzione approvata in Plenaria a Strasburgo, il 13 dicembre, in cui analizza l’operato del Mediatore europeo (Ombudsman), incaricato di indagare sulle denunce per cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee e che si è occupato ...

BREXIT - CORTE UE : 'UK PU' REVOCARLA UNILATERALMENTE'/ Regno Unito : Theresa May rinvia il voto in Parlamento : BREXIT, May cancella voto Parlamento? Bloomberg 'premier intenzionata a far slittare l'appuntamento di domani per tornare a negoziare'. Ira di Corbyn

Brexit - May pronta a rinviare il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...