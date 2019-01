Maneskin | Il Ballo della vita continua con Fear for Nobody | dal 18 alla radio

Fear For Nobody è il terzo singolo dei Måneskin da Il Ballo Della Vita (audio e testo) : Ufficiale il nuovo singolo dei Måneskin che da venerdì prossimo sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e in streaming. Si intitola Fear For Nobody ed è il terzo singolo estratto dall’album di inediti Il Ballo Della Vita, pubblicato lo scorso 26 ottobre e anticipato dai brani Morirò Da Re e Torna a Casa, i quali hanno raggiunto certificazioni multiplatino per le vendite e scalato tutte le classifiche negli ultimi ...

Il Ballo Della Vita dei Måneskin - la recensione della nuova rivelazione funk-rock : Se i più alzano gli occhi al cielo al suono della parola talent, Il Ballo della Vita dei Måneskin è la dimostrazione che il talento non è che un vocabolo di partenza che richiede, poi, una dimostrazione proiettata su tutto ciò che segue. Ai tanti artisti marchiati a fuoco dalla critica come "prodotti costruiti a tavolino" a seguito della loro partecipazione ai talent show, la band di Damiano David si affianca ma costruisce un tramezzo ...

Nuovi concerti dei Maneskin dopo altri sold out : il calendario aggiornato de Il ballo della vita tour 2019 : Nuovi concerti dei Maneskin sono stati annunciati oggi. Il ballo della vita tour 2019 si arricchisce e il gruppo lanciato da X Factor lo scorso anno allunga il calendario degli appuntamenti dal vivo. dopo il successo degli appuntamenti live in programma per il 2018, i Maneskin hanno annunciato che saranno in tour anche il prossimo anno (rigorosamente dopo il Festival di Sanremo, sarà un segno?). Il tour per Il ballo della vita parte infatti ...

Al via il tour dei Maneskin dal Mamamia di Senigallia - scaletta e video della data zero per Il ballo della vita : Il tour dei Maneskin è partito dal Mamamia di Senigallia. I ragazzi di Damiano David hanno finalmente mollato gli ormeggi per i prossimi live che terranno a supporto di Il ballo della vita, che hanno rilasciato il 26 ottobre scorso dopo il successo di Torna a casa. Il nuovo corso artistico dei Maneskin è partito ufficialmente dalle Marche, portando sul palco alcuni dei brani già eseguiti nei live ma anche quelli di Il ballo della vita, che ...