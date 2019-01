Juventus | Dybala | Tutti vorrebbero Pogba | Messi e CR7 i numeri uno

Juventus - a sorpresa Cristiano Ronaldo e Dybala rifiatano contro il Bologna : Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa invernale. I bianconeri riprenderanno il loro cammino in Coppa Italia è molto probabilmente per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi davvero sorprendenti. Infatti, fino a poche ore fa era data per certa la presenza nell'undici titolare sia di Cristiano Ronaldo sia di Paulo Dybala. Invece, a sorpresa, il tecnico livornese ha deciso di tenere fuori i suoi due ...

Bologna-Juventus - Dybala e Ronaldo esclusi. Ci sono Costa e Bernardeschi : Due esclusioni eccellenti nella formazione della Juventus che affronterà questa sera il Bologna al Dall'Ara per gli ottavi di Coppa Italia. Cristiano Ronaldo e Dybala non rientrano nell'undici ...

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Dybala - doppio patrimonio per la Juventus : TORINO - Uno dei motivi che inducono il club bianconero ad andarci molto cauto, prima di cedere Paulo Dybala, è che l'attaccante argentino non soltanto ha qualità tecniche fuori dal comune, ma ha ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...

Rinnovo Icardi - Juventus alla finestra : coinvolto anche Dybala? : Rinnovo Icardi- Continua a far discutere il prossimo futuro di Mauro Icardi. L’attaccante nerazzurro non avrebbe ancora raggiunto l’accordo con il club nerazzurro per il suo Rinnovo contrattuale. Il capitano interista, nelle scorse ore, suo proprio account instagram, ha ufficialmente affermato: “Wanda Nara curerà i miei interessi fino al termine della mia carriera. Prenderò in […] L'articolo Rinnovo Icardi, Juventus alla ...

Juventus - il futuro di Dybala potrebbe essere lontano da Torino : In questa finestra di mercato invernale solitamente i top club non sono protagonisti di colpi ad effetto, ma apparecchiano la tavola per la sessione estiva. Da sempre la politica della Juventus, è quella di cercare di trattenere i pezzi pregiati i quali, nella maggior parte dei casi, sono andati via solo per un loro desiderio. La nuova posizione del numero 10 bianconero Tra i top player bianconeri, Paulo Dybala è quello che vuoi per la giovane ...

Juventus : Dybala - Khedira e Bonucci alla ripresa del lavoro caricano l'ambiente sui social : Dopo dieci giorni di vacanza i giocatori della Juve si sono ritrovati, questa mattina, alla Continassa. I bianconeri hanno così ripreso a lavorare per mettere nel mirino le tante partite che attenderanno i ragazzi di Massimiliano Allegri. La prima sfida che la Juventus dovrà affrontare è quella di Coppa Italia contro il Bologna e pochi giorni dopo ci sarà da giocarsi il primo trofeo dell’anno. Stamani il clima durante l’allenamento era come ...

Calciomercato Juventus - ipotesi scambio Dybala-Lemar (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta trattando l'arrivo a gennaio di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dal momento che è un giocatore molto duttile. Ramsey ha trent'anni e avrebbe già trovato l'accordo con il club bianconero sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus avrebbe battuto la concorrenza ...

Juventus - vacanze d’amore con Oriana a Miami per Paulo Dybala - relax a Dubai per Mandzukic : Martedì 8 gennaio la Juve si ritroverà a Miami per mettere nel mirino la gara di Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare a sudare agli ordini di Massimiliano Allegri. Nell’ultima settimana i giocatori della Juventus hanno potuto ricaricare le energie in posti da sogno insieme ai loro cari. La gran parte del gruppo juventino per trascorrere le ferie ha scelto di andare a ...

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Dybala - addio alla Juventus - destinazione Bayern Monaco o Inter - ? : La "Joya" oscurato da Ronaldo e stufo del suo utilizzo da parte di Allegri. Il fratello manager in azione. Contatti anche con Marotta

