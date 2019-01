Influenza | ecco chi deve averne paura

Gli scimpanzé sono più evoluti dell’uomo? Ecco come l’istinto alla competizione ci Influenza rispetto ai nostri “parenti” : Si discute spesso sul fatto che il successo evolutivo dell’uomo sia radicato in capacità e motivazioni sociali specializzate che determinano decisioni razionali, cooperative e sociali. Una manifestazione dell’”ultra socialità” umana è la tendenza al confronto sociale. Mentre solitamente gli studi sul confronto sociale si concentrano sul comportamento cooperativo ed enfatizzano le preoccupazioni per l’uguaglianza e la correttezza, alcuni ...

Influenza : aumenta il rischio con le case affollate a Natale - ecco i trucchi per evitarla : Durante le vacanze di Natale è alta la probabilità di trovarsi in case “affollate” o luoghi chiusi con molte persone con le quali si scambiano anche baci e abbracci: un ambiente ideale che favorisce la circolazione dei virus Influenzali. Una delle strategie migliori per migliorare la qualità dell’aria è sicuramente arieggiare frequentemente le stanze, ed utilizzare ad esempio oli essenziali. Importantissimo poi lavarsi ...

La qualità dello sperma è Influenzata dal consumo di cannabis : ecco i risultati di una recente ricerca : L’utilizzo di cannabis influisce sulla qualità dello sperma, causando cambiamenti nel DNA dei geni che regolano la formazione degli organi e lo sviluppo in generale. E’ quanto risultato da una ricerca della Duke Health i cui ricercatori hanno analizzato lo sperma di un gruppo di consumatori di cannabis e lo hanno messo a confronto con quello di non fumatori. Gli studiosi hanno preso in esame un gruppo di ratti e un gruppo di 24 ...

Influenza : ecco la “dieta antivirus” per combattere l’epidemia a tavola : Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure, legumi e frutta, aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’Influenza favorita dal freddo gelido. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha messo a punto una “dieta antivirus” con l’arrivo dell’Influenza che ha già messo a letto oltre un milione di italiani ...

“Malattie reumatiche? No - grazie” : ecco i fattori modificabili che le Influenzano : Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo ogni anno in Italia causano 600.000 ricoveri in strutture sanitarie. Sono patologie gravi e in forte crescita. Infatti, il 32% degli anziani utilizza farmaci antinfiammatori ed antireumatici per la cura, tra gli altri disturbi, di artriti e artrosi. Il 25% assume regolarmente vitamina A e D per contrastare l’osteoporosi. In totale, sono oltre cinque milioni e mezzo le persone ...

Influenza - allarme “ufficite” : ecco come evitare il contagio dei malanni di stagione tra colleghi : Gli sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando l’autunno e l’arrivo dei primi freddi, hanno dato inizio alla stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’Influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e ...

Influenza 2018 : si può prevenire con l’alimentazione? Ecco come combatterla e come riconoscerla dai sintomi iniziali : In Italia l’attività dei virus Influenzali è ai livelli di base e quindi siamo all’inizio dell’epidemia Influenzale che come ogni anno raggiungerà il picco nei mesi di dicembre e gennaio. In particolare, nell’ultima settimana di ottobre l’incidenza totale è stata pari a 1,17 casi per 1000 persone. Il numero di casi stimati in questa ultima settimana è stato pari a circa 71mila, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 125mila ...