I Pebble sono davvero “morti” ?!

(Di domenica 13 gennaio 2019) Per chi non conoscesse, si tratta di un azienda, nata da un progetto di crowdfunding, che proponeva un idea innovativa e “particolare” del concetto di smartwatch.L’elemento che contraddistingueva i suoi prodotti da quelli dei competitor, era la presenza di un display e-paper, al posto dei “moderni” display LCD o AMOLED, affiancata all’assenza del touch.L’utilizzo di questo pannello “e-paper” permetteva notevoli vantaggi. Lo smartwatch poteva essere usato liberamente, proprio come un orologio tradizionale. Il display era sempre visibile e non si era costretti a ruotare il polso per far si che il display si accendesse.In poche parole un “always on display”.Altro vantaggio è la visibilità all’aperto. Elemento “fondamentale” per chi indossa un orologio. I display di un ...