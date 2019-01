Inter-Icardi | è il tempo del silenzio | martedì l' incontro e Zhang

Inter - ecco il giorno dell'incontro tra Marotta - Ausilio e Wanda per Icardi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter è pronta ad alzare l'offerta a 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio, eliminando la clausola rescissoria. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco ...

Icardi - Wanda e l'Inter : martedì il vertice verità dopo qualche segnale di pace : C'è un tempo per tutto, dentro una trattativa. Ora è quello dell'attesa, della freddezza, dello studio di una strategia e dell'eventuale piano B, non sia mai venga buono. È soprattutto il tempo del ...

Inter - Icardi resta in bilico : a giugno potrebbe partire : In casa Inter tiene banco il caso relativo a Mauro Icardi. Il centravanti argentino non sembra in procinto di rinnovare il proprio contratto visto che sia lui che la moglie e agente, Wanda Nara, hanno fatto intendere che c'è ancora tanta distanza tra domanda e offerta. Una questione abbastanza delicata visto che il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a quasi cinque milioni di euro a stagione ma con una clausola rescissoria, ...

Moratti avverte l’Inter : “Icardi merita un ingaggio più importante” : ”Credo che Icardi abbia il diritto di pensare ad un ingaggio piu’ importante, ma penso che la societa’ abbia studiato una strategia per farlo rimanere”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni di Sportmediaset, sulla vicenda del rinnovo di Mauro Icardi, il rinnovo dell’argentino al momento sembra lontano ma il club sta lavorando per ridurre le ...

Inter - c'è l'idea Dybala al posto di Icardi (RUMORS) : Continuano i rumors sulla possibile partenza a fine stagione di Mauro Icardi in casa Inter. Le trattative per il rinnovo continuano ma la distanza tra domanda e offerta continua ad essere molto ampia, come dichiarato dalla moglie e agente, Wanda Nara, e come confermato dallo stesso giocatore ieri con un post sui social, in cui ha dichiarato che il rinnovo arriverà solo in caso di offerta concreta. Nel contratto del centravanti argentino c'è una ...

L'Inter prepara il rinnovo per Mauro Icardi - Wanda valuterà l'offerta : L’Inter è sempre stata chiara sul tema Icardi: ritiene Mauro un giocatore importantissimo, non ha mai pensato di privarsene. Icardi e la moglie/agente Wanda Nara, invece, hanno scelto di percorrere la strada opposta: tutto ciò che riguarda il rinnovo è di rilevanza pubblica e se ne parla in tv, sui giornali, sui social. La «sfida» a distanza tra le parti si gioca anche qui, con la società infastidita dal comportamento di Wanda. Ieri, il giorno ...

Marotta e Zhang rassicurano i tifosi dell'Inter sul rinnovo di Icardi : Beppe Marotta, l'uomo chiamato al difficile compito di riportare il club nerazzurro tra i grandi d'Italia e d'Europa, ha pronunciato ai microfoni di Sky Sport poche quanto eloquenti parole al termine ...

Inter - possibile rottura con Icardi : la Juventus pronta al colpo (RUMORS) : In casa Inter a tenere banco è il caso Mauro Icardi, nonostante domenica si torni in campo con i nerazzurri impegnati nel match contro il Benevento allo stadio Meazza, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centravanti argentino è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per la questione rinnovo e le dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara, che ha ammesso come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta. ...

Inter - Marotta : "Icardi? I tifosi possono stare tranquilli - vedremo settimana prossima" : Il rinnovo di Icardi domina la scena in casa Inter . Dopo le parole di Maurito , che nella giornata di giovedì sui social aveva mandato un messaggio chiaro al club, "Il rinnovo avverrà nel momento in ...

Mercato : Icardi e Higuain agitano Inter e Milan - la Samp riabbraccia Gabbiadini : Secondo il quotidiano catalano Sport, nonostante avesse già un'intesa di massima con i blaugrana, Veronique Rabiot - madre e agente del centrocampista francese, in scadenza col Psg - avrebbe ...