Di Battista | la Tav non si deve fare e non si farà

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il treno ad alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Di Battista a gamba tesa : "Non sarò l'anti-Salvini e la Tav non si farà" : “Farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche” ha detto l'ex...

Di Battista : «La Tav non si deve fare. Sono altre le urgenze» : «La Tav non si deve fare: si deve fare la ferrovia Catania-Palermo e anche un bel treno alta velocità Roma-Matera. Queste Sono le urgenze». Lo ha detto l'esponente del M5s Alessandro Di Battista ...

Quando Di Maio e Di Battista sbraitavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...