Uomini e Donne | Nilufar confessa | “Io e Giordano abbiamo litigato”

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi interviene su Cerioli : Andrea Cerioli piange a Uomini e Donne e Maria De Filippi interviene Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez saranno i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi chiuderà la settimana all’insegna dei colpi di scena. Lacrime, ripensamenti e eliminazioni inaspettate saranno gli ingredienti della puntata del venerdì. Le Anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Wittytv svelano che Andrea Cerioli ...

Quelle donne "Esche" che fanno da áncora agli Uomini sconsolati : 'Cosa potrà mai succedere tra un essere umano che paga un altro essere umano per scopare? Niente di sorprendente. Col sesso la fine è chiara'. Se nel sesso la fine è scontata come il colpevole del ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi 11 gennaio : l'eliminazione finale di Federica : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e oggi 11 gennaio alle 14.45 andrà in onda la seconda e ultima parte di questa settimana dedicata al trono classico. Dalle prime Anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, si evince che il protagonista indiscusso sarà Andrea Cerioli, il quale avrà dei momenti di scontro in studio con le sue corteggiatrici che sono giunte al momento finale di questo percorso. Spoiler ...

Spoiler Uomini e donne : Andrea sorprende la Langella e lei lo riprende : La puntata di Uomini e donne di ieri 10 gennaio ha sorpreso i telespettatori per la decisione inaspettata di Teresa Langella: nonostante il palese interesse per Andrea Dal Corso, la tronista ha espresso molti dubbi nei suoi confronti e lo ha eliminato. Le sue spiegazioni hanno sorpreso il diretto interessato che, fino a qualche giorno prima, pensava di essere il suo preferito: da un lato il timore che lui non fosse davvero preso da lei, ...

Giulia De Lellis torna nella redazione di Uomini e Donne e fa un annuncio... : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e fa un annuncio. L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi è tornata sul 'luogo del delitto' e ha raccontato tutta la sua emozione nelle sue ...

Anticipazioni Uomini e donne - il ritorno di Andrea Dal Corso che spiazza Teresa : Colpo di scena nel Corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Il pubblico da casa, infatti, ha avuto modo di vedere che la bella tronista partenopea Teresa Langella ha scelto di eliminare definitivamente il corteggiatore Andrea Dal Corso, lasciando tutti senza parole in studio. Lo stesso Andrea, nel momento in cui ha appreso la decisione della tronista, non ha saputo trattenere le lacrime. ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 5 curiosità sulle prossime puntate : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne ci consegnano 5 curiosità imperdibili per chi ama il popolarissimo dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia sbotta : “Parlerò anche io” - l’autrice spiazza tutti : Raffaella Mennoia, lo strano post che insospettisce i follower di Uomini e Donne Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento Raffaella Mennoia ma anche se non è detto che ce l’avesse con qualcuno di Uomini e Donne a qualcuno in realtà è sembrato proprio così. L’autrice della trasmissione ha infatti scritto su Instagram dei […] L'articolo Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sbotta: “Parlerò anche io”, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/01 : Dopo l’ingresso dei cinque tronisti subito la parola a Lorenzo che dichiara di essere teso prevedendo bufere in arrivo dopo la messa in onda delle due esterne con Claudia e Giulia…e in effetti le sue previsioni si riveleranno veritiere. Le due ragazze fanno il loro ingresso in studio, Maria rivela che il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Claudia, invitandola a casa sua…e Giulia comincia a storcere la bocca. Partono le immagini: ...

Giulia De Lellis conferma il suo ritorno a Uomini e Donne : 'Presto accadrà una cosa bella' : La notizia della presenza di Giulia De Lellis nelle puntate in prima serata di Uomini e Donne sembra acquisire sempre maggiore credibilità: è stata la stessa romana, infatti, ad informare i suoi fan di aver incontrato i membri della redazione del programma per una chiacchierata molto importante. Anche se non l'ha detto espressamente, gli appassionati di gossip hanno intuito che l'influencer si è recata agli studi Elios l'altro giorno per ...

Sara Affi Fella - parlano Vittorio Parigini e Nicola Panico/'L'indifferenza è l'arma migliore' - Uomini e Donne - : Dopo l'intervista di Sara Affi Fella al settimanale Chi sullo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, parlano gli ex Vittorio Parigini e Nicola Panico.

Uomini e Donne - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano. Annuncio su Instagram : Clarissa Marchese si sposa: l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram le nozze con Federico Gregucci, conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L’ex Miss Italia e lo sportivo si erano corteggiati e innamorati negli studi di Uomini e Donne, arrivando alla fatidica scelta, con tanto di petali rossi e dichiarazioni d’amore. La relazione è continuata anche lontano dalle telecamere e i fan li hanno ribattezzati ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019 : Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Trono Classico Valeria Marini cerca la location giusta per la scelta di Andrea Cerioli. Accade qualcosa che fa sciogliere tutti in Lacrime! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019: Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! proviene da Gossip News.

Tina Cipollari stufa di Gianni Sperti : è scontro a Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari contro Gianni Sperti Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato un incredibile scontro tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ha fatto davvero molto parlare i telespettatori. Cosa è successo? L’opinionista ha criticato duramente la tronista Teresa. E poco dopo ha abbandonato polemicamente lo studio del programma. A quel ...