Perché dovremmo guardare con più attenzione i timbri sulle uova | novità in vista

Giornata mondiale contro hiv e Aids : Perché il test dovremmo farlo tutti : (foto: CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images) In Europa la situazione migliora, ma non con la velocità sperata. In Italia è stabile, ma il numero dei contagi è ancora troppo alto: quasi quattromila nuove infezioni da hiv nel 2017, tra diagnosi e proiezioni sul sommerso, sono la spia di un’epidemia che non accenna ancora a placarsi. Nonostante i progressi terapeutici, insomma, siamo lontani dall’obbiettivo lanciato dall’Oms: sconfiggere l’hiv entro il ...