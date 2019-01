Formula E | i piloti si scaldano al simulatore | che sfide con i tifosi

Formula 1 - Gli auguri di Natale di Team e Piloti F1 sui social : You'll want to listen, all day all night! 🛷🎄🎅 👉 https://t.co/QiTl9bmf0a #RSspirit pic.twitter.com/g72Rg1RFli - Renault Sport F1 , @RenaultSportF1, 24 dicembre 2018 ...