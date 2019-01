Donna non riesce più a sentire le voci degli uomini | il raro caso avvenuto in Cina

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non chiude. E l'amore per una Donna più giovane : La donna non appartiene al mondo dello spettacolo ed è più giovane del presentatore Rai . "Ma coetanea di che, è più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte ha spiegato ...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non chiude. E l’amore per una Donna più giovane : Giancarlo Magalli è di nuovo innamorato e a fare breccia nel cuore del conduttore è stata una donna più giovane. A svelarlo è stato lo stesso 71enne, che ha rilasciato una lunga intervista radiofonica al programma Un giorno da pecora. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice – ha confessato, parlando della sua nuova (misteriosa) fidanzata -, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona ...

Entra in pizzeria e ordina - Donna picchiata da un altro cliente perché non parla friulano : La brutta avventura di una 47enne di origini straniere residente Friuli che era con la famiglia in un paesino della zona. L'aggressione al momento dell'ordine .Un avventore del locale, sentendola parlare ha iniziato a inveire contro di lei perché non parlava friulano e poco dopo l'ha colpita con un pugno al volto.Continua a leggere

“Non sapevo più distinguere tra una Donna adulta e una bambina” - l’orco di Maeylis si confessa : "Sì, sono un pedofilo, non riuscivo più a distinguere tra una donna adulta e una bambina". Così Nordahl Lelandais mentre confessava un episodio di abusi su due cuginette di 4 e 7 avvenuto poche settimane prima dell'omicidio di Maelys De Arujo, a Pont de Beauvoisin. Le indagini sul caso hanno portato alla luce molteplici casi di violenza su bambini.Continua a leggere

Vittorio Sgarbi infuriato con Yann Moix : “Le 50enni non sono scopa****? Questo è un stronzo e un cornuto. Non capisce la pienezza di una Donna tra i 35 e i 55 anni” : “Le 50enni per me sono invisibili, preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”. A parlare così al mensile Marie Claire è stato lo scrittore francese Yann Moix. Parole, queste, che non sono piaciute affatto a Vittorio Sgarbi. Intervenuto durante il programma La Zanzara su Radio24, Sgarbi non ha usato, come al solito, mezze misure: ...

Filmare la vicina nuda sotto la doccia? Per la Cassazione non è reato “se la Donna sa che la finestra del bagno è senza tende” : Filmare una vicina di casa che fa la doccia nella propria abitazione costituisce comunque “una grave violazione della privacy” e c’è “il rischio che molte persone pensino che d’ora in poi sia diventato lecito Filmare e fotografare chicchessia senza preoccuparsi di chiedere il preventivo consenso ai diretti interessati“. E’ quanto dichiarato da Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, ...

L'ex badante della Donna in coma che ha partorito : "Come hanno fatto a non accorgersi che era incinta?" : "Non posso credere che chi l'ha accudita per 9 mesi, non si sia accorta che [la donna] non aveva il ciclo mestruale, che le stava crescendo la pancia". È questa la testimonianza sconcertata di un'ex badante della Hacienda Skilled Nursing Facility, di Phoenix, negli Stati Uniti, dove a fine dicembre 2018 una donna in coma da 14 anni ha dato alla luce un bambino. Sulla vicenda stanno indagando le autorità dell'Arizona: l'ipotesi ...

Napoli - non tollera i loro rumori : Donna accoltella tre persone : Tre persone sono state ferite a coltellate in vico Lorenzo Giustiniani, nel quartiere Vicaria-San Lorenzo, a Napoli. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Ad aggredirle, secondo la ricostruzione ...

Riprende la Donna mentre fa la doccia - la Cassazione : "Non è reato - non aveva le tende" : Non va condannato per il reato di interferenza illecita nella vita privata (articolo 615 bis del codice penale) chi fotografa o Riprende una persona sotto la doccia se quest'ultima non si è opportunamente sottratta a occhi indiscreti mettendo le tende alle finestre di casa. Per questo la terza sezione penale della Cassazione ha assolto "perchè il fatto non sussiste" un 37enne milanese che aveva effettuato foto e video di una donna ...

Walter Nudo rivela il motivo della sua astinenza : 'Non trovo la Donna giusta' : Walter Nudo, terminate le festività natalizie, è stato ospite di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Nel salotto pomeridiano targato Mediaset il vincitore del Grande Fratello Vip3 è tornato a parlare della sua lunga astinenza sessuale, svelando dei retroscena inediti. L'ex naufrago durante il periodo di reclusione all'interno della casa di più spiata d’Italia, ha confessato di non avere dei rapporti con una donna da ben 13 ...

Pomeriggio 5 - Walter Nudo e la sconcertante rivelazione sul sesso : "Non ho ancora incontrato una Donna che..." : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, piovono le sconcertanti ed assai intime confessioni di Walter Nudo: "La mia astinenza dal sesso? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi", rivela l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Incalzato dalla D'Urso, Nudo ha aggiunto: "Non mi sono ri-fidanzato, sono a

Riforma pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - conferme su APE - Opzione Donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non sono soli sulla neve - reunion di piloti a MaDonna di Campiglio [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla neve: i due piccioncini però non sono soli a Madonna di Campiglio, con loro anche una divertente combriccola di piloti La gettonatissima Madonna di Campiglio a Capodanno è stata meta vacanziera, tra gli altri, anche di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo i festeggiamenti per il primo dell’anno, i due fidanzati stanno trascorrendo altri giorni all’insegna del ...