Crotone | 51 migranti salvati dai cittadini Ultime notizie | il sindaco ' Orgoglioso di

Migranti sbarcati nel Crotonese - finanzieri salvano una mamma e il figlio neonato : L'imbarcazione con a bordo 51 Migranti si è incagliata a pochi metri dalla spiaggia nella frazione Torre del comune di...

Migranti - a Crotone naufragio di 51 curdi : gli abitanti locali si gettano in mare per salvarli : Sono arrivati vicino alla costa nei pressi di Crotone su una barca a vela che minacciava di capovolgersi. Le loro grida di aiuto udite da un albergo: a differenza di quanto accaduto con il caso Sea Watch sono stati portati subito in un centro di accoglienza

51 migranti sbarcano in barca a vela nel Crotonese. Un disperso : Sono di origine curda e arrivano dalla rotta balcanica. Sono stati soccorsi dai cittadini che si sono gettati in mare per salvarli. Fermati due presunti scafisti -

Migranti - barca si incaglia nel Crotonese : 51 in salvo - un disperso | : L'imbarcazione è approdata a Torre Melissa, sulla costa ionica calabrese. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti, tra cui il sindaco, che li hanno salvati. A bordo anche bambini: i ...

Barca si arena nel Crotonese - 51 migranti soccorsi dalla popolazione : un disperso - Arrestati i presunti scafisti : Grande la solidarietà da parte dei residenti, che hanno offerto coperte, phon e generi di conforto per consentire ai migranti di asciugarsi e riscaldarsi. Questi ultimi, finiti in acqua dopo il ...

Crotone - barca a vela con 51 migranti curdi si capovolge vicino alla costa : i cittadini salvano i migranti : Sono stati i cittadini di Melissa, in provincia di Crotone, a sentire per primi le urla dei 51 migranti arrivati nelle coste calabresi con una barca a vela che si è incagliata stamattina a pochi metri dalla spiaggia, di fronte a un hotel della frazione Torre. Per salvarli è stata utilizzata un’imbarcazione della struttura alberghiera che ha accolto i disperati mettendo loro a disposizione anche stufe e coperte. Tra i 51 migranti, di etnia curda, ...

Migranti : sbarco Crotone - un disperso. Arrestati i presunti scafisti : Era a bordo dell'imbarcazione a vela arenatasi stamane a Torre Melissa con a bordo 50 persone. I responsabili sarebbero due cittadini russi di 45 e 24 anni che erano andati a dormire in albergo -

Crotone - cinquantuno migranti di nazionalità curda sono stati soccorsi lungo la costa nella frazione Torre del Comune di Melissa : Il decisionismo del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito del blocco degli immigrati, non trova riscontro nella realtà. E tantomeno

Migranti - in 51 sbarcano nel Crotonese. Salvati dai cittadini : La barca a vela su cui viaggiavano si è incagliata sulla spiaggia. A bordo anche quattro bambini, tra cui un neonato

Una barca a vela con 51 migranti curdi si incaglia a Crotone : la popolazione li soccorre e li aiuta a sbarcare : Un'imbarcazione a vela con a bordo 51 persone è approdata nelle prime ore di stamane sulla costa ionica calabrese, nel territorio di Torre Melissa, comune del Crotonese. L'imbarcazione si è capovolta e le urla nei naufraghi hanno svegliato alcune persone residenti nella zona che hanno allertato i soccorsi. Fra le persone tratte in salvo anche donne e bambini. I migranti, che hanno dichiarato di essere di etnia curda, sono stati ...

Barca si arena nel Crotonese - 51 migranti soccorsi dalla popolazione : Grande la solidarietà da parte dei residenti, che hanno offerto coperte, phon e generi di conforto per consentire ai migranti di asciugarsi e riscaldarsi. Questi ultimi, finiti in acqua dopo il ...

Crotonese - cittadini salvano 51 migranti : 12.32 Cinquantuno migranti curdi sono stati soccorsi lungo la costa nella frazione Torre del comune di Melissa, nel Crotonese, dove sono giunti all'alba su una barca a vela finita sugli scogli. Le grida dei migranti hanno svegliato i residenti, che insieme al sindaco di Melissa si sono prodigati per salvarli. Con una barca hanno prima salvato 6 donne e 4 bimbi, tra cui un neonato. Un hotel ha poi messo a disposizione la struttura per i primi ...

Migranti su barca incagliata - soccorsi e salvati dai residenti nel Crotonese : MELISSA , CROTONE, - Cinquantuno Migranti di etnia curda sono stati soccorsi lungo la costa nella frazione Torre del comune di Melissa, nel crotonese, dove sono giunti all'alba a bordo di una ...

Migranti - barca a vela si incaglia nel Crotonese : 51 persone salvate - : L'imbarcazione è approdata a Torre Melissa, sulla costa ionica calabrese. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti che li hanno salvati. A bordo anche bambini: i naufraghi hanno detto di ...