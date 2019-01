Conte | “Slittamento provvedimenti? Sono complessi” E annuncia | “Con quota 100 in Eni 3

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) “Il differimento del reddito di cittadinanza alla settimana prossimo è dovuto al fatto che è un provvedimento molto complesso, ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene. Stiamo prevedendo un sistema integrato e stiamo acquisendo il parere della ragioneria, ma cio’ non significa che ci sia alcun problema. Quello che interessa e’ la pubblicazione in gazzetta ufficiale”. Lo ha detto il premier, Giuseppea margine degli Stati Generali dei consulenti del lavoro. In precedenzadal palco, su100: ”Non anticipo dati ma posso dire che Eni, e non è la sola, mi ha anticipato che nel 2019 per un lavoratore che esce ne saranno occupati due o tre”. L'articolo: “Slittamentocomplessi”. E: “Con100 in Eni 3 assunti ogni uscita” proviene da Il Fatto Quotidiano.