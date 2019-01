ilmessaggero

: No Vax Pentastellati basiti dal tradimento di Grillo - ilmessaggeroit : No Vax Pentastellati basiti dal tradimento di Grillo -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) 'Ma si sa come è fatto Beppe'. '? Che cosa ha detto? Sa che non lo so....'. Oppure: 'Meglio non commentare'. E ancora: 'Lasciamo perdere...'. Sono tanti i No Vax dentro i 5 stelle, e molti sono ...