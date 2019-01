Maltempo e mare mosso | Eolie nuovamente isolate | aliscafi e traghetti fermi nei porti

Maltempo Liguria : approvato elenco di interventi sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...

Maltempo : mare in burrasca - ancora stop ai collegamenti tra Termoli e le isole Tremiti : Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia). La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata e’ arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi ...

Maltempo : Sib Abruzzo - notevoli danni da mareggiate : A causa di mareggiate e Maltempo, il Sib-Confcommercio Abruzzo segnala notevoli danni agli stabilimenti balneari su numerosi tratti del litorale: il presidente Riccardo Padovano sollecita l’avvio dei lavori di difesa della costa già programmati dalla Regione Abruzzo. “Occorre iniziare da subito perche’ sono sempre piu’ frequenti fenomeni naturali impetuosi come quelli in atto che possono essere contrastati solo con ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

Maltempo : stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti : Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). A causa delle avverse condizioni meteomarine, questa mattina l’imbarcazione “Isola di Capraia” non è salpata alla volta delle Diomedee. La Capitaneria di porto ha emesso un avviso di burrasca: mare molto mosso e vento da nord a forza 8. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - Portofino : il Pino simbolo della resistenza alla mareggiata rischia morire : Il “Pino della Carega“, simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre ha devastato Portofino, rischia di morire: il mare ha sbriciolato parte della base dove le radici traevano nutrimento, rende noto l’associazione “Amici del monte di Portofino” che lancia l’allarme e un appello, in particolare al Comune di Santa Margherita. Il “Pino della Carega” è un Pino di Aleppo cresciuto sullo ...

Mare mosso per Maltempo a Filicudi : il prete non riesce ad arrivare e salta la messa di Natale : La chiesa di Santo Stefano sull'isola di Filicudi, che fa parte delle Eolie, è l'unica in Italia in cui la notte della vigilia non sarà celebrata la messa di Natale: il sacerdote designato è infatti stato bloccato dal Mare mosso sulla terraferma e non potrà celebrare l'Eucarestia.Continua a leggere

Maltempo Toscana - Rossi : “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre” : La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte Maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Maltempo : da Stintino il no all’inquinamento da plastica nel mare : Hanno dimostrato preparazione e conoscenza e con molta tranquillità hanno fatto agli esperti domande su tartarughe e parchi. Con altrettanta facilità e prontezza hanno poi risposto ai quesiti dei relatori sui rischi dell’inquinamento da plastica. I bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie di Stintino sono stati i veri protagonisti della giornata di educazione ambientale “Say no to plastic pollution”, organizzata mercoledì al Mut ...

Maltempo e freddo in Puglia : intenso rovescio di "neve tonda" (graupeln) a Polignano a Mare : Fredde correnti orientali stanno addossando nelle ultime ore dei corpi nuvolosi sul basso versante adriatico. Rovesci e temporali anche intensi stanno interessando soprattutto le zone costiere e...

Maltempo : sospesi i collegamenti via mare tra Sardegna e Corsica : Il Maltempo, con il forte vento di Maestrale che sferza la Sardegna soprattutto nella parte nord occidentale, sta causando diversi problemi ai collegamenti marittimi. Sospese le corse della Moby con la Corsica, un traghetto della Tirrenia, Janas, partito ieri sera da Genova, anziché attraccare a Porto Torres e’ stato stato dirottato a Olbia. In questo modo, ha spiega la compagnia all’ANSA, viene garantito non solo l’arrivo in ...

Maltempo - Livorno : chiuso al traffico il lungomare per mareggiate : A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta’, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La chiusura, spiegano dal Comune, e’ prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto ...