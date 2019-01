Hannes Breitenberger | morto 18enne stella del biathlon Giallo su cause e data del

Biathlon : muore Hannes Breitenberger - giovane promessa della Nazionale italiana : Nel giorno del trionfo di Lisa Vittozzi ad Oberhof (Germania), nella sprint della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon in Germania, il movimento italiano deve fare i conti con il dolore e la tristezza. Poco dopo il trionfo della sappadina, infatti, è stato comunicata la notizia della morte del giovane biathleta altoatesino Hannes Breitenberger. Il 18enne era studente presso la scuola superiore in Val Gardena e le cause del decesso non ...