Fognini esce di scena nei quarti di finale | azzurro sconfitto da Kohlschreiber in un' ora

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale. L’azzurro sconfitto da Philipp Kohlschreiber in due set : Niente da fare per Fabio Fognini, eliminato nei quarti di finale dell’“ASB Classic”, torneo ATP 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno degli appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (14-27 gennaio). L’azzurro è stato piegato con il punteggio di 6-3 6-1, in 1 ora e 6 minuti di partita, dal tedesco Philipp Kohlschreiber (n.34 ATP). Un match che non ha avuto storia e nella ...