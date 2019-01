Far west a Crotone | quindici colpi di pistola sparati in pieno giorno

Sindaci disobbedienti - Fabio Raimondo (FdI) : 'No al Far West' : I Sindaci di centrosinistra dei comuni della Città Metropolitana di Milano saranno disobbedienti come i loro più famosi colleghi del PD o faranno rispettare la legge? Il Sindaco Negri di Cesano Boscone è stato il primo ad uscire allo scoperto: "Capisco e sono vicino ai Sindaci che in vario modo in queste ore si stanno esprimendo contro il Decreto Sicurezza. Mi unisco alla loro Lotta. A livello locale, dobbiamo anche esercitare una 'disobbedienza ...

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : 'Chi non sa governare punta a creare il Far West' : 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : "Chi non sa governare punta a creare il Far West" : «Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire stop al lassismo e al disordine. Finalmente». Giulia Bongiorno sarebbe stata un perfe

Bongiorno : chi non sa governare punta a creare il Far West : Roma, 4 gen., askanews, - 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c'è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Bongiorno : chi non sa governare punta a creare il Far West : Roma, 4 gen., askanews, - "Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c'è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Dl Sicurezza - a Palermo presidio a sostegno di Orlando. Bongiorno : “Lui e De Magistris vogliono il Far West” : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che risponde al ministro Matteo Salvini accusandolo di essere lui a “violare apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato”. La ministra della pa Giulia Bongiorno che, intervistata da Libero, attacca dando un’interpretazione simile a quella arrivata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio: “Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E ...

Scene da “Far West” nel Ferrarese : inseguimento e spari tra ladri e carabinieri : inseguimento e spari nella serata di lunedì tra Ferrara e Santa Maria Maddalena. Tre o quattro uomini hanno rubato un furgone e durante l’inseguimento dei carabinieri che li hanno intercettati sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Andati a sbattere contro una cancellata, i malviventi hanno continuato la loro fuga a piedi.Continua a leggere

Far west sulla Avellino-Salerno - assaltato portavalori : Far west sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un gruppo di banditi armati di kalashnikov ha rapinato tre furgoni portavalori e si è dato alla fuga: il colpo è stato messo a segno a un centinaio ...

Avellino - Far west in autostrada : assaltano il portavalori coi kalashnikov. I roghi tra le auto : le immagini : Un furgone portavalori è stato rapinato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all’altezza dello svincolo di Serino. Prima di darsi alla fuga, i banditi hanno dato fuoco agli automezzi che avevano utilizzato per giungere sul posto, e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco (da quanto si apprende, con una pattuglia della Polstrada). Poi sono fuggiti a bordo di un’auto rubata a una donna ...

Assalto a un portavalori - scene da Far west sul raccordo Avellino-Salerno : scene da Far West questa mattina sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all"altezza dello svincolo per Serino. Un commando armato composto da 20 malviventi ha preso d"Assalto un portavalori, entrando in conflitto a fuoco con la polizia. Solo per caso non ci sono stati feriti. Il colpo non è andato a segno e i rapinatori sono riusciti a fuggire dopo aver incendiato alcune auto.Tutto è accaduto in pochi minuti. I malviventi hanno prima ...

Assalto a tre portavalori - fiamme e conflitto a fuoco : Far west sul raccordo Avellino-Salerno : Il colpo non è andato a segno: una pattuglia della Polstrada ha costretto i banditi alla fuga. Incendiate alcune auto dai banditi per fuggire, raccordo bloccato

Rapina a portavalori - FarWest sulla Avellino-Salerno : Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove la Rapina a un furgone portavalori ha scatenato un Far West con spari, auto sequestrate e inseguimenti della Polizia. Il mezzo ...

Rapina a portavalori - FarWest sulla Avellino-Salerno : Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove la Rapina a un furgone portavalori ha scatenato un Far West con spari, auto sequestrate e inseguimenti della Polizia. Il mezz blindato aè stato assaltato da un gruppo armato all'altezza dell'uscita di Serino, poche centinaia di metri prima dell'imbocco della galleria di Monte Pergola, in direzione Salerno. I Rapinatori hanno bloccato ...

Cinema : Spielberg Farà remake West Side Story - annuncia cast : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve