Nba | Toronto vince e sorpassa Bucks

Nba 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Basket - Nba : Toronto torna al comando a Est - sorridono i Clippers di Gallinari : NEW YORK - Toronto si riprende il primato nella Eastern Conference del campionato Nba. I Raptors escono nel migliore dei modi da un week-end impegnativo aggiudicandosi due testa a testa con ...

Risultati Nba – I Clippers superano i Magic - Lakers ko contro Minnesota : sorrisi per Toronto e Brooklyn : Bene Gallinari nella vittoria dei Clippers sui Magic, i Lakers invece non riescono ad avere la meglio al cospetto dei Timberwolves Momento nerissimo per i Los Angeles Lakers, che inanellano la terza sconfitta consecutiva. Un ko pesante quello arrivato contro Minnesota, che peggiora sensibilmente la classifica dei giallo-viola. I Timberwolves si impongono 108-86, palesando tutte le lacune tattiche degli uomini di coach Walton, costretto ...

Nba - i risultati della notte : OKC perde a sorpresa - Toronto vince senza Leonard : Toronto Raptors-Indiana Pacers 121-105 Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Nba - mostruoso Antetokounmpo - 43+18 - ma vince Toronto con 30 punti a testa di Leonard e Siakam : Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 116-123 Mantiene tutte le promesse lo scontro al vertice della Eastern Conference, che sul campo di Milwaukee, prima in classifica, vede arrivare i Toronto Raptors, ...

Basket - Nba : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

Nba : ai Clippers non basta Gallinari contro Philadelphia - Leonard ne mette 45 e Toronto stende i Jazz : Il 2019 dei Clippers di Gallinari si apre con una sconfitta nonostante i 21 punti del Gallo. A fare festa sono i Sixers , che si impongono 119-113. I 45 punti di Leonard , massimo in carriera, ...

Basket - Nba : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

Nba - risultati della notte : Toronto crolla a Orlando e perde il 1° posto - disastro Minnesota con Atlanta : Orlando Magic-Toronto Raptors 116-87 La regular season NBA è un animale strano. Può capitare infatti che la squadra con il miglior record della lega si presenti sul campo di una che sta attraversando ...

Nba 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Basket - Nba : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...