eurogamer

: #Breach sarà disponibile in versione early access su Steam dal 17 gennaio - Eurogamer_it : #Breach sarà disponibile in versione early access su Steam dal 17 gennaio -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il dungeon crawlerinsudal 17. Si tratta di un titolo cooperativo in cui anche i minion del nemico saranno controllati da un giocatore umano.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco abbraccia diversi generi, parliamo infatti di un multiplayer cooperativo con elementi RPG, dungeon crawler e MOBA.si presenta come un 4vs1 in cui 4 giocatori hanno il compito di eliminare il signore del dungeon, scegliendo tra diverse classi e sfruttando l'opportunità di potenziarsi durante il combattimento, per essere più efficaci.Il quinto giocatore rivestirà invece i panni del Veil Demon, oscura entità che avrà il compito di mettere i bastoni tra le ruote ai 4 eroi, per farlo potrà piazzare trappole nel livello e persino controllare direttamente i vari mostri.Read more…