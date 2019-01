Smog Roma | oggi stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti

Smog Emilia-Romagna : misure d’emergenza in 5 province fino al 7 gennaio : Da domani e fino al 7 gennaio 2019 compreso saranno in vigore le misure emergenziali antiSmog nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini. Arpae rende noto che l’impulso di aria fredda e secca giunto sulla regione nella seconda parte del 2 gennaio non è stato sufficientemente efficace per rimuovere gli inquinanti, mantenendo una situazione di superamento del limite giornaliero di PM10 in gran parte del territorio ...

Smog : da domani torna l’emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Smog Roma : oggi blocco dei veicoli più inquinanti : oggi è in vigore a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Il divieto riguarda ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 e euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza Sindacale che si può reperire sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici dovranno ...

Smog Roma : oggi blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti : A Roma oggi è previsto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Il divieto riguarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel PRE-EURO 1, EURO 1 e EURO 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza Sindacale che si può reperire on line sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici ...

Smog a Roma - sabato stop a più inquinanti : Domani 29 dicembre è previsto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30 . Il divieto riguarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO ...

Rientra l’allerta Smog in Emilia-Romagna : misure di emergenza solo a Ferrara : A Natale aria più respirabile in Emilia-Romagna: i valori delle polveri inquinanti PM10 sono Rientrati nei livelli consentiti per legge ovunque tranne che nel Ferrarese. E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). A Reggio Emilia e Modena Rientrano dunque le misure emergenziali scattate giovedì scorso fino ad oggi compreso: da domani potranno tornare a circolare i veicoli ...

Smog Roma : blocco della circolazione dei veicoli inquinanti fino alle 20 : 30 : In vigore anche oggi, fino alle ore 20:30, il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde del Comune di Roma. Lo stop riguarda ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2. Il provvedimento urgente si è reso necessario sulla base delle previsioni sullo stato della qualità dell’aria, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area ...

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...

Smog - Brescia è la città più inquinata d'Italia. Roma primato delle voragini : Brescia città più inquinata d'Italia . Lo dicono i dati del rapporto Ispra-Snpa 'Qualità dell'Ambiente Urbano' che attesta come continuino i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati ...

Ambiente - rientra l’allerta Smog in Emilia-Romagna : PM10 entro la soglia : rientra in Emilia-Romagna l’allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: ...

Smog Roma : transito vietato in fascia verde ai veicoli più inquinanti : A Roma le centraline segnalano livelli PM10 prossimi ai valori limite e le previsioni indicano rischio di superamento nei prossimi giorni: resta in vigore l’ordinanza del sindaco Raggi con cui si stabilisce il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 20.30 per le seguenti categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ...

Smog Roma : stop ai veicoli più inquinanti fino a lunedì : Domani, domenica e lunedi’ 10 dicembre, blocco della circolazione per i veicoli piu’ inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguardera’ dalle ore 7:30 alle ore 20:30 ciclomotori e motoveicoli pre Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Lo annuncia il Campidoglio. “Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi si aggiungono a quelle ...

Allarme Smog : stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna - Lombardia e Veneto : Concentrazioni di Pm10 oltre i limiti da giorni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena...