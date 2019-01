Manovra | Fp Cgil | Con ' quota 100' Tfr anche dopo 8 anni per statali-2

Manovra - pensionati in piazza a Pescara Spi Cgil - Abruzzo ai primi posti per famiglie povere : Pescara - "In Abruzzo ci sono 350mila pensioni e gli assegni da 1500 euro, pur non essendo la parte maggioritaria, sono comunque tante. Crediamo ci debba essere un confronto con il Governo per vedere quali devono essere le priorità per far ripartire il Paese e favorire la crescita, con investimenti pubblici". Così Paolo Castellucci dello Spi Cgil commenta l'iniziativa dei pensionati che a Pescara in piazza Italia, ...

Qual è il rischio "occulto" della Manovra (secondo la Cgil) : "Il vero grande condono è l'aliquota al 15% sulle partite Iva. Vedrete che molti datori di lavoro chiederanno la partita Iva...

Manovra - il segretario cgil : “Pensionati traditi futuro a pane e acqua” : Susanna Camusso segretario generale della cgil commenta la Manovra: “Di destra, miope con le clause IVA il 2020 sarà da pane e acqua” Susanna Camusso, segretario generale della cgil, questa è una Manovra di sinistra o di destra? Lavoro e migliori condizioni per le persone sono di sinistra. Quindi è una Manovra di destra. E con le clausole di salvaguardia sull’Iva inserite, tra due anni prevede pane e acqua per tutti, quindi è anche ...

Manovra : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - pronti a mobilitazione : ... Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I Ue estende indicazioni per anticancro al seno ribociclib Eni Economia circolare Con Siae, Alitalia e Rockol salgono a bordo dei voli 36 brani ...

Cgil-Cisl-Uil : Manovra pessima - manifestazione a gennaio : Quella voluta dal Governo è dunque una manovra "che non qualifica la spesa, e umilia economia reale e competitività, schiaccia la centralità della buona occupazione e del lavoro nelle dinamiche di ...

'La Manovra è pessima' - la nota unitaria di Cgil - Cisl e Uil - : Roma, 23 dic., askanews, - 'Una legge di bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, ...

Manovra - Cgil-Cisl-Uil : miope e recessiva - manifestazione a gennaio : "E' una legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle ...

Cgil - Cisl e Uil : 'Manovra pessima - manifestazione a gennaio' - : Durissima nota dei tre sindacati contro la legge di bilancio, dopo il via libera del Senato. "Taglia su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni. E per come è stata approvata lede la democrazia ...

Manovra : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - manifestazione nazionale a gennaio : "Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale . Per rispondere ad una impostazione di politica economica assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono ...

Manovra : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...

Manovra : Cgil - risposte insufficienti : ANSA, - ROMA, 8 DIC - "Per far fronte al rallentamento dell'economia e per ridisegnare il futuro del Paese serve una Manovra che sia capace di ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro". Così la Cgil in ...

Manovra : Cgil - lavorare fino al parto "mina la libertà delle donne" : Un "colpo ai diritti delle donne e alle loro tutele" che va "immediatamente modificato". Così Loredana Taddei, responsabile politiche di genere della Cgil, a proposito dell'emendamento che fa "scomparire l'obbligo di astensione dal lavoro prima della nascita. Così non si garantisce la libertà alle lavoratrici, né tantomeno si tutela la salute della gestante e quella del nascituro". La proposta "mina la libertà ...