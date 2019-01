Juve | tutto pronto per l' esordio di Spinazzola

Juventus-Arrivabene : il colpo di scena che cambia tutto - : Maurizio Arrivabene dopo l' addio alla Ferrari trova subito un posto in un'altra società della famiglia Agnelli, la Juventus . A poche ore dal clamoroso cambio di gestione della scuderia di Maranello, ...

Calciomercato Juve - tutto quello che c'è da sapere sulle trattative bianconere : Sempre attenta ai giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus segue da vicino il giovane brasiliano Renan Lodi , terzino sinistro classe 1998 dell'Atlético Paranaense, 36 gare nel 2018 per lui, ...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...

Calciomercato Juve - il tuttocampista Ramsey : cosa guadagnerebbe la squadra di Allegri? : Nuovo colpo a parametro zero pronto per essere chiuso, nel futuro di Aaron Ramsey c'è la Juventus. Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l'Arsenal e a giugno si libererà a zero e ha ...

Juventus - clamoroso attacco del direttore di Rai 2 : “hanno occupato tutto il Var possibile” : La Juventus fa sempre molto discutere, in particolar modo nelle ultime settimane grandi polemiche anche per quanto riguarda il Var, nel mirino soprattutto la vittoria in campionato contro la Sampdoria con il gol annullato nel finale a Saponara. Nel frattempo arrivano clamorose accuse da parte del nuovo direttore di Rai 2 Carlo Freccero: “Io ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché ...

Il calciomercato oggi – Juventus - Paratici svela tutto : Il calciomercato oggi – La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a ...

Juventus - Dybala il 'tuttocampista' : segna meno ma aiuta di più la squadra : La Juventus 2018/2019 possiede un organico di lusso la cui punta di diamante è senz'altro Cristiano Ronaldo, ultimo colpo di mercato del duo Marotta - Paratici. Se CR7 quasi sempre si prende la scena, come ieri contro la Sampdoria alla quale ha rifilato una doppietta, dietro di lui ci sono attori coprotagonisti che fanno girare al meglio tutta la squadra. Uno di questi calciatori è Paulo Dybala, arrivato a Torino quattro anni fa dal Palermo. ...

Juventus-Sampdoria LIVE - squadre in campo : tutto pronto per il calcio d’inizio : Juventus-Sampdoria LIVE – L’ultimo lunch match del 2018 vede impegnate Juve e Samp all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono chiudere il girone di andata a quota 53 punti e passare le prossime settimane in serenità, mentre i blucerchiati non vogliono arrestare la loro corsa all’Europa e sperano di rifilare lo scherzetto alla capolista della Serie A. Allegri conferma le indiscrezioni della vigilia con il rientro di ...

Juventus-Sampdoria - tutto quello che c'è da sapere : La partita sarà trasmessa in diretta alle 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 su fibra e satellite e sul canale Sky Sport Serie A sul digitale terrestre. Quali sono i precedenti tra le due ...

Juventus - Allegri 'Arbitri Io zitto - ma certi presidenti dicono di tutto : 'ESPULSIONE? MI GIRANO LE SCATOLE' - 'L'espulsione di Bentancur? Meglio parlare della partita - ha detto Allegri ai microfoni di Sky Sport -. Non sono di buon umore e mi girano le scatole. ...

Un campionato tutto in bianconero per la Juventus : E' la passione della sfida che fa dello sport qualcosa di unico: esattamente ciò che manca al campionato italiano.

Marchisio torna all'Allianz per Juventus-Roma e si commuove salutando i tifosi : 'Grazie per tutto ciò che mi avete dato' : Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato.

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...