Francesco Chiofalo pronto per l' operazione

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale - l'annuncio : mercoledì si opera al cervello : Tra le notizie che hanno maggiormente colpito in questo periodo vi è sicuramente quella riguardante la malattia di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island in onda su Canale 5. Nelle scorse settimane, Francesco ha spiazzato tutti nel momento in cui ha annunciato la sua malattia sui social: il ragazzo ha un tumore al cervello e dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico, in programma proprio in questi giorni, così ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo tatuaggio portafortuna prima dell’intervento : “Andrà tutto bene”. Questa la frase che Francesco Chiofalo ha deciso di tatuarsi. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 e tentatore a Temptation Island Vip ha condiviso con i follower uno scatto del nuovo tatuaggio portafortuna in vista dell’operazione per rimuovere il tumore al cervello: “Un tatuaggio per portarmi fortuna…dato che me ne servirà molta #andràtuttobene”. Chiofalo ha inoltre colto ...

Francesco Chiofalo rischia di rimanere disabile e confessa : 'Sono terrorizzato' : Francesco Chiofalo poco prima delle festività natalizie ha annunciato sui social di aver scoperto di avere un tumore al cervello. Ieri il personal trainer romano, reduce della fortunata esperienza a Temptation Island, tramite un'intervista è tornato a parlare del dramma che sta vivendo. Attraverso una lunga intervista rilasciata a Bitchyf, e ripresa da molte testate, Francesco Chiofalo ha rivelato tutto ciò che in questo periodo lo sta turbando. ...

