ROG Mothership | Asus presenta il 2-in-1 per il gaming con RTX 2080

surface-phone

: Un Tablet PC da 17,3 pollici con Intel Core i9, GeForce RTX 2080, 64 GB di memoria RAM, che deve essere usato con d… - tabletpcitalia : Un Tablet PC da 17,3 pollici con Intel Core i9, GeForce RTX 2080, 64 GB di memoria RAM, che deve essere usato con d… - notebookitalia : Video hands-on di ASUS ROG Mothership, il primo tablet detachable da 17' con Nvidia GeForce RTX 2080. Curiosi di sc… - Franc_Scorda : [CES 2019] ASUS presenta il primo Surface per i gamer e altro -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Solitamente quando pensiamo al mondo del-PC ci riferiamo esclusivamente alle piattaforme fisse desktop o al massimo ai notebook che, comunque, hanno delle dimensioni piuttosto importanti. Al CES 2019,ha deciso di rivoluzionare il tuttondo ROGSi tratta di un 2-in-1, molto simile per form-factor al Surface Pro, dedicato ai videogiocatori anche più esigenti in termini di performance ed è davvero incredibile notare come al suo interno, con uno spessore relativamente così ridotto (3cm), ci siano componenti di fascia altissima. Per chi se lo stesse chiedendo, l’adozione di questo nuovo form-factor porta numerosi e importanti vantaggi anche nel settore videoludico tra cui la possibilità di giocare in mobilità in modo molto più comodo rispetto ai laptop tradizionali., inoltre, ha avuto l’ottima idea di integrare la tecnologia wireless nella ...