Lega non presenta proposte su quorum

Referendum propositivo - la Lega non presenta alcun emendamento al ddl : La Lega non ha presentato alcun emendamento al ddl della maggioranza di riforma costituzionale che introduce il Referendum propositivo. Lo rende noto, alla scadenza del termine per presentare gli emendamenti, il presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5s).Nei giorni scorsi si era parlato di un emendamento del Carroccio per introdurre il quorum, non previsto dal ddl."Nessun emendamento è stato presentato dalla ...

"Il popolo non è razzista. Lega di m... - razzisti" : insulti contro il partito di Salvini : Scritte contro la Lega sui muri esterni della storica sede milanese di via Bellerio. La denuncia arriva da Paolo Grimoldi...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Tifoso interista morto - 4 supporter del Napoli interrogati. Legale : “Automobile sequestrata non coinvolta nell’incidente” : È in corso, negli uffici della Questura di Napoli, l’interrogatorio di quattro dei cinque tifosi partenopei che erano a bordo della Volvo V40 ritenuta dagli inquirenti milanesi coinvolta nell’investimento e nella successiva morte dell’ultrà del Varese gemellato con gli ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli il 26 dicembre. Tra le persone che erano presenti nella station wagon nera figurerebbe ...

Sea Watch - Cantalamessa (Lega) : 'De Magistris pensi a non farsi pubblicità' : Da diverse ore lo scontro mediatico tra Matteo Salvini e i sindaci di alcune città italiane sta riempendo le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti web. In particolare il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, si è pesantemente scagliato contro il Ministro dell'Interno, definendo "incostituzionale" il contenuto del Decreto Sicurezza varato dal Governo. ''Salvini si dimetta'' è il monito lanciato dal sindaco di Napoli, il ...

Gallarate - dopo lo sgombero Sinti senza casa : ‘Non sappiamo dove andare - restiamo’. Lega : ‘Nuovo campo? Se lo comprino’ : Per i Sinti di Gallarate ancora nessuna soluzione. dopo lo sgombero del campo in cui vivevano da 11 anni e il mese passato in albergo a Somma Lombardo, dal quale sono stati costretti a uscire il 31 dicembre scorso, alcune famiglie sono costrette a vivere in camper o alloggi di parenti e amici, per non passare la notte in strada. Al momento le proteste non hanno portato ad alcun risultato concreto e i disagi per le famiglie con diversi minori al ...

Perché la Lega non vuole il taglio degli stipendi dei parlamentari (sì - c’entrano i 49 milioni) : La Lega fa le barricate davanti alla possibilità di impostare un taglio alle indennità di deputati e senatori, che il Movimento 5 Stelle indica come obiettivo centrale per il 2019. Dietro alle frasi di circostanza, del tipo "non è nel contratto di governo", si nascondono ragioni più profonde. E sì, c'entrano anche i 49 milioni di euro.Continua a leggere

Taglio stipendi parlamentari - Borghi - Lega - frena : "Non c'è nel contratto" : Noi del M5S l'abbiamo già fatto, ora però vogliamo farlo per legge per tutti, per restituire fiducia ai cittadini nelle istituzioni e dimostrare che si può fare politica in modo sano e non per ...

Juventus-Milan finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Polemica sui diritti - Lega e Fdi alla Figc - "non giocare" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Taglio stipendi parlamentari - Borghi (Lega) frena : "Non c'è nel contratto" : Prosegue lo scontro in seno alla maggioranza. A dividere Lega e Cinque Stelle stavolta c'è il tema degli stipendi degli eletti. "Io c"ero quando si scriveva il contratto di governo - dice Claudio Borghi (Lega) E in quel contratto tra Lega e M5s, il Taglio degli stipendi dei parlamentari semplicemente non c"è". Il presidente della commissione Bilancio della Camera in un"intervista a Repubblica ribatte a Di Maio, che aveva annunciato quel Taglio ...

Lega - Meloni e +Europa contro la Supercoppa in Arabia Saudita : "Tribuna per soli uomini? Juve e Milan non giochino" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Cenone di Capodanno con evasione fiscale : in sette pescherie su 10 scontrino ilLegale : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti ittici in città, in occasione delle tradizionali aperture notturne delle pescherie dell'antivigilia e ...

Cenone di Capodanno con evasione : in 7 pescherie su 10 scontrino ilLegale : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti ittici in città, in occasione delle tradizionali aperture notturne delle pescherie dell'antivigilia e ...