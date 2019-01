In una città valdostana donare del cibo ai poveri ti abbassa la Tari

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

Napoli - Meret : basta un miracolo per far innamorare tutta una città : Al portiere del Napoli Alex Meret è dedicato il terzo ritratto delle 'Giovani Promesse', iniziativa promossa dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A, Piatek e Ruiz le puntate precedenti,. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ...

Il reddito di cittadinanza esteso agli immigrati rischia di innescare una nuova polemica fra Lega e M5s : Secondo le ultime bozze il provvedimento sarà destinato anche agli stranieri residenti regolarmente in italia almeno da cinque anni. Salvini si era sempre detto contrario. Fi e Fdl attaccano: ...

Reddito di cittadinanza : a Firenze la presentazione di una ricerca : ... dall'altro come queste possano funzionare meglio o peggio in rapporto al quadro generale dei provvedimenti di politica economica in cui si inseriscono. Il volume sarà presentato il 15 gennaio 2019 ...

Reddito di cittadinanza - gira una bozza : andrà anche agli immigrati? : Il Reddito di cittadinanza andrà anche agli immigrati? Nel testo di una bozza pubblicata il 31 dicembre sono inclusi nel provvedimento grillino anche "i nuclei familiari di stranieri" anche se a settembre scorso Luigi Di Maio aveva negato questa possibilità e Matteo Salvini lo aveva ringraziato. In

Russia - arrestato a Mosca un cittadino Usa. Fsb : 'È una spia' - : Il servizio di intelligence russo ha fermato l'uomo il 28 dicembre "durante una missione di spionaggio". Nessun commento dalla Casa Bianca o dal Dipartimento di Difesa

Venezia - ora per raggiungere la città lagunare si pagherà fino a 10 euro a persona : Venezia è una delle città più importanti e conosciute d'Italia, una piccola perla immersa nell'acqua che secondo i residenti e il sindaco va tutelata tassando i turisti. A partire da gennaio si pagherà una tassa minima di 2,5 euro a persona ma che potrà arrivare fino a 10 euro nei periodi più intensi, come il Carnevale ad esempio. Così è stato deciso dal sindaco Luigi Brugnaro, tramite una delibera comunale, e anche il governo ha inserito la ...

L'Eredità - Flavio Insinna sotto choc per il concorrente ignorante : la gaffe che fa imbestialire una città : Gli abitanti di Potenza sono inviperiti dopo la puntata de L'Eredità con Flavio Insinna su Raiuno che ha visto il capoluogo della Basilicata protagonista di una domanda nel quiz show. Al concorrente di turno è stato chiesto come si chiamassero gli abitanti di quella città, scegliendo tra le opzioni

Reddito di cittadinanza - una famiglia povera su due è formata da «single» : Famiglie in povertà assoluta. È questa la platea di riferimento del Reddito di cittadinanza, la misura allo studio del Governo giallo-verde che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2019. Si tratta di circa 1,9 milioni di famiglie, in cui vivono 5 milioni di persone, compresi 1,2 milioni di giovani under 18...

Arturo - investito e ucciso a 17 anni da auto pirata : il dolore di una città intera : Il giovane Arturo Pratelli è morto travolto da un'auto che non si è fermata dopo l'incidente a Sovicille, a pochi chilometri...

Cittadino svizzero ucciso nel corso di una rapina ad Acapulco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Conte : «Non è una manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

una speranza per la città nell'anno delle sconfitte : F ine anno, tempo di bilanci. Compito scontato, eppure utile perché uno sguardo d'insieme sul 2018 torinese può aiutare meglio, rispetto al giorno per giorno, a capire le tendenze di fondo della ...

Ex moglie : reddito di cittadinanza o mantenimento? una risposta che interessa anche ex mariti e figli : "All'ex moglie separata, quando entrerà in vigore il reddito di cittadinanza, converrà ancora percepire il mantenimento dal marito?" Annamaria Villafrate sul sito studiocataldi ha approfondito ...