F1 | ora è ufficiale! Mattia Binotto nuovo team principal della Ferrari | “Decisione presa

eSports - Pokémon GO : le sfide tra allenatori stanno per arrivare - ora è ufficiale! : Poter sfidare i nostri amici in carne e ossa a suon di mostri catturati su Pokémon GO è il regalo di Natale più bello che Niantic ci potesse fare. Già, perché ieri sera la software house ha annunciato ufficialmente l’arrivo della modalità dedicata alle sfide tra allenatori per il suo titolo di maggior successo. In arrivo proprio alla fine di questo mese, la novità più richiesta di sempre dai fan di Pokémon GO, fortunatamente, sarà diversa dal ...