ilfattoquotidiano

: Acer, Asus, Dell, HP e Razer presentano al CES 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici Nvidia GeForce… - Cascavel47 : Acer, Asus, Dell, HP e Razer presentano al CES 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici Nvidia GeForce… - fq_tecnologia : Acer, Asus, Dell, HP e Razer presentano al CES 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici Nvidia GeForce… - notebookitalia : Al #CES2019, AMD fa sentire la sua presenza: nuovi chip AMD Ryzen 7/5 3000 (2nd Gen) e Athlon 3 per ultrabook, main… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il Consumer Electronic Showche ha preso oggi il via a Las Vegas è stata l’occasione per l’annuncio deiprocessori grafici di Nvidia. Il produttore ha tolto i veli sulle GPU (Graphics Processing Unit) denominate GeForce RTX 20-Series. Iprodotti comprendono tre moi: GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060, di cui i primi due sono disponibili anche in versione Max-Q, ossia per i portatili ultrasottili indirizzati ai videogiocatori.L’azienda promette per le nuove lineebasate su GeForce RTX 2080 Max-Q un 40% in più di efficienza rispetto alle generazioni attuali di fascia alta. Per verificare questa informazione dovremo attendere la disponibilità dei primi moi, che dovrebbero essere oltre una quarantina. Al momento non sono stati annunciati tutti, ma i maggiori produttori hanno già scoperto le loro carte. Vediamole.Alienware, la ...