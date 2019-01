Una Befana ' spericolata' perde i regali e i carabinieri li recuperano per portarli ai

Befana - nella calza non solo dolci : in Una settimana giro d'affari da 100 milioni : Teleborsa, - Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di ...

A Rittana la Befana porta dolci ai bimbi e organizza Una "caccia al tesoro" per le vie del paese : A Rittana, in provincia di Cuneo, le festività natalizie si chiudono in allegria domenica 6 gennaio con un momento dedicato ai bambini , Befane per le strade, caldarroste e dolcini, "caccia al tesoro",...

A Napoli Una “Pizza con la Befana” per 500 senzatetto : Un pranzo di solidarietà per 500 persone senza fissa dimora e per chi vive in condizioni di disagio. Ed essendo organizzato dal Comune di Napoli, insieme a Mostra d'Oltremare, non poteva che essere un pranzo a base del cavallo di battaglia dei napoletani: la pizza, nella sede dell'ente fieristico di Fuorigrotta. "Pizza con la Befana", appunto, il nome dell'iniziativa a cui hanno aderito associazioni territoriali, organizzazioni di ...

Epifania 2019 : ecco Una raccolta delle migliori filastrocche sulla Befana : L’Epifania 2019 è arrivata e il personaggio della Befana, come sempre, suscita ricordi e momenti del passato di tutti noi. Ci sono cose che restano impresse e difficilmente riusciremo a dimenticarle, come le filastrocche, ad esempio. A volte ne ricordiamo solo una parte, a volte le ricordiamo tutte a memoria, altre volte ci viene in mente solo qualche parola. Abbiamo voluto raccogliere una serie di filastrocche tutte dedicate alla figura ...

Roma. Una Befana tra clown e musica a Santa Cecilia : Assolo con Trio per pianoforte e bolle di sapone. Questo il regalo della Befana che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Auguri per Una buona Befana : messaggi e filastrocche divertenti da inviare : Ci siamo, anche quest'anno è in arrivo il giorno dell'Epifania che tutte le feste porterà via. Il 6 gennaio secondo la tradizione cattolica si celebra l’arrivo solenne dei tre Re Magi davanti al neonato Gesù. Ma il 6 gennaio si festeggia anche la Befana, che viaggiando su di una scopa riempirà le calze dei bambini buoni di tante dolcezze, mentre le calze dei bambini cattivi saranno colmi di cenere e carbone. Nel giorno della Befana è divenuta ...

Una "MissBefana" per Missione Saida : Nei due giorni della manifestazione, saranno numerose le iniziative dedicate a grandi e piccini, con giochi, spettacoli itineranti nei negozi della galleria, truccabimbi, giochi di magia, ...