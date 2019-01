Serie A1 Femminile | il bel gioco e i progressi non bastano al Club Italia CRAI

Volley femminile - Serie A1 2019 : 14^ giornata - Novara perde a Brescia! Conegliano e Scandicci a -2 dalla vetta : Tre squadre raccolte in appena tre punti in testa alla classifica: la Serie A1 di Volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta, i risultati della 14^ giornata (la prima del girone di ritorno) si sono rivelati in parte sorprendenti. La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia: le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto, incappano in un nuovo stop in ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma trionfano nei posticipi domenicali. Bianconere in vetta : Si è completato quest’oggi il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Nel primo posticipo in programma alle 12.30 allo Stadio “Olivieri” di Verona tra ChievoVerona Valpo e Juventus, sono state le Bianconere ad imporsi con il punteggio di 2-0. Le campionesse d’Italia hanno fatto valere la loro superiorità piegando le velleità delle rivali grazie alle marcature ...

Doppio appuntamento su Sky Sport Serie A con il Calcio Femminile : Il nuovo anno inaugura il girone di ritorno del massimo campionato Femminile, dove prima della 12a giornata la Juventus campione in carica si presenta ai nastri di partenza al comando della classifica con 1 punto di vantaggio sul Milan e 5 sulla Fiorentina Women, con quest’ultima in predicato di recuperare il match contro la Pink Bari. Il clou della 12ª giornata nei posticipi domenicali trasmessi in diretta su SKY Sport domenica 6 ...

Volley femminile - Serie A1 2019. Scandicci : notte a un punto dalla vetta! Filottrano sconfitta 3-0 : Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season. Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si gioca la sedicesima giornata - tutti in campo il giorno dell’Epifania : Nel giorno dell’Epifania la sedicesima giornata della Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si apre il girone di ritorno - subito la sfida tra Scandicci e Filottrano : Scandicci-Filottrano apre il 2019 ed il girone di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo i festeggiamenti di Capodanno, si ritorna in campo per la prima giornata del 2019, in concomitanza con la prima giornata del girone di ritorno, 14a della Samsung Volley Cup. Al giro di boa, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa in casa per 3a0 contro Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018, mantiene saldamente la testa della classifica con ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 14ma giornata : Conegliano rischia a Casalmaggiore - Scandicci : notte ad un punto dalla vetta? : Va in scena nel week end la 14ma giornata del massimo campionato di Volley femminile e i fari sono puntati su Casalmaggiore dove la Imoco Conegliano sarà chiamata a dimostrare di aver superato definitivamente il momento di difficoltà di metà/fine dicembre andando a far visita ad una Pomì che, fra le mura amiche, non ha mai perso finora e vorrebbe mantenere l’imbattibilità interna. le lombarde arrivano dalla netta sconfitta sul campo della ...

Brasile - è svolta : obbligatorio il settore femminile per le squadre di Serie A : ... in Arabia Saudita, in uno stadio 'discriminante' per le donne costrette in un settore separato, da Brasile giunge una bella notizia per le quote rosa nello sport: con il nuovo anno diventa ...

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus in trasferta contro il Chievo - Roma-Sassuolo per cuori forti : Dopo la consueta pausa per le festività natalizie riprende il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel prossimo weekend va in scena la giornata numero 12 del torneo nazionale e si ripartirà con la Juventus in vetta alla classifica. Le bianconere se la vedranno in trasferta contro il ChievoVerona Valpo di Emiliano Bonazzoli e l’obiettivo sarà sempre il solito: vincere e confermarsi davanti. L’incontro si terrà nel giorno ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara ad un 2019 ricco di sfide : Dalla scalata all’A1 sino al successo contro Conegliano, passando per il restyling del giovanile. Indimenticabile, intenso e ricco di emozioni: il 2018 della Millenium Brescia lascerà un segno indelebile nel cuore di chi lo ha vissuto dal primo all’ultimo istante La fine del 2017 ha visto le Leonesse di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli conquistare l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia dove avrebbe sfidato Chieri, a ...

Volley femminile - Serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium lotta ma non riesce a battere Scandicci - Leonesse battute 0-3 : Brescia non sovverte il pronostico e cede alla Savino del Bene che fa valere la superiorità fisica e tecnica. Le Leonesse soffrono a muro e dopo un buon inizio cedono il passo alle toscane Si conclude con una sconfitta il girone d’andata della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nel tredicesimo turno della Samsung Volley Cup la squadra di coach Enrico Mazzola soccombe alla Savino del Bene Scandicci in soli tre set. Le bresciane, ...