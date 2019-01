Perché la cacca | rosa | dei pinguini è importante per studiare i cambiamenti climatici

Vombati - ecco Perché fanno la cacca a cubetti : (foto: JJ Harrison/Wikimedia Commons) Sono famosissimi per le loro feci, perfettamente a forma di cubo. Si tratta dei Vombati, piccoli marsupiali erbivori originari dell’Australia, conosciuti appunto come unica specie al mondo in grado di produrre piccoli escrementi cubici. Una strana forma che da tempo ha incuriosito il mondo scientifico, ma che finora non era riuscito a spiegarne il motivo. Ma ora, durante la conferenza annuale ...

"Papà - Perché sono nera? A scuola mi chiamano cacca" : "Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca ...". I bambini sono crudeli, dirà qualcuno. Ma se una piccolina di 4 anni, scura di pelle, non vuole andare all'asilo e sogna di essere ...

