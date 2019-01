Ora lo dice la scienza | lo scimpanzé è più evoluto dell' uomo

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli Orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Raffaela Giudice ancOra accuse dopo Temptation Island : il duro sfogo : Raffaela Giudice vittima degli haters dopo Temptation Island: la fidanzata di Andrea Celentano si difende dopo Temptation Island, la giovane Raffaela Giudice continua a ricevere pesanti accuse dal pubblico. In particolare, sui social ci sono diversi utenti che continuano a prendersela con lei a causa del suo ritorno con Andrea Celentano. I telespettatori avrebbero voluto […] L'articolo Raffaela Giudice ancora accuse dopo Temptation Island: ...

Udine - ancOra un incidente sugli sci : bimba di nove anni trasportata in codice rosso in ospedale : La piccola è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada . Ha ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso.

Jeep cresce ancOra - è il sesto marchio più venduto a dicembre in Italia : Il 2018 sarà ricordato in Italia come l'anno della frenata delle immatricolazioni, ma c'è un marchio che continua a mietere record e ad occupare posizioni di mercato impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo parlando di Jeep, il brand chiave del gruppo Fca, che nel corso del 2018 ha visto crescere le sue vendite di oltre il 70% in Italia, sfiorando le 85.000 consegne annue. Solo a dicembre l'incremento delle vendite è stato del 60%, un dato che ...

Dl Sicurezza - Di Maio : “La protesta dei sindaci? Solo campagna elettOrale”. Orlando : “Ricorrerò al giudice civile” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un pò di sinistra facendo un pò di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl Sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Dl Sicurezza, Di Maio: “La protesta dei ...

La manovra favorisce l'innovazione come mai prima d'Ora - dice Di Maio con un post : Riparte dall'Innovazione, Luigi di Maio. Dopo l'annuncio sul taglio agli stipendi dei parlamentari fatto in tandem con Alessandro Di Battista dalle nevi del Trentino, il ministro dello Sviluppo economico torna su un tema a lui caro forse poco valutato dai media negli ultimi giorni. L'impatto della manovra sulle imprese innovative. Tema sul quale di Maio aveva parlato in esclusiva col direttore dell'Agi, riccardo ...

Codice Monchi : 'In Italia mercato difficile. Non sono a Roma per vendere - dovevo sistemare i conti. E' Ora di vincere' : Ti senti un po' Babbo Natale per i tifosi quando arriva il mercato? "Beh…Sì, quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora. Olanda - allarme bomba all'aeroporto di Amsterdam - 31 dicembre - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Olanda, allerta terrorismo: allarme bomba alla sala partenze dell'aeroporto internazionale di Schiphol , 31 dicembre,