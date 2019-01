Tifoso morto | si allarga il numero degli indagati Spunta una seconda auto

serieanews

: #UltimOra Ultrà morto, tifoso #Napoli indagato per omicidio Sarebbe stato alla guida dell'auto sequestrata ieri #SkySport - SkySport : #UltimOra Ultrà morto, tifoso #Napoli indagato per omicidio Sarebbe stato alla guida dell'auto sequestrata ieri #SkySport - Agenzia_Ansa : #Tifoso morto, concessi i domiciliari all'#ultrà dell'#Inter - stanzaselvaggia : Quindi secondo il Corriere, il “tifoso” morto, affiliato a un gruppo neonazista, fuori dallo stadio era solare e di… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini per la morte di Daniele Belardinelli, ultrà del Varese investito durante gli scontri all’esterno di San Siro prima di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Come riferisce l’Ansa, sono complessivamente otto le persone indagate a Napoli nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, l’ultra del Varese, squadra gemellata con …L'articolo, siilunaproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....