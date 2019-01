In pensione con quota 100 | convenzioni con banche per l' anticipo del Tfr

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : 'Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione' : Forse non tutti lo sanno ma i 'puri' pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

Agnelli contro la sospensione per cori razzisti. L’Eca non in linea con la Uefa? : Eca contro Uefa? Nell’escalation di tweet e comunicati sul caso-Koulibaly, abbiamo notato una contrapposizione istituzionale non da poco. Da una parte c’è Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Eca; dall’altra, la Uefa e il sindacato dei calciatori FIFPro. Il motivo del contendere è la sospensione delle partite per cori razzisti. Una soluzione che viene sostenuta dall’Uefa e che invece è stata (ampiamente) ...

pensione : aumenti per minima - invalidità - assegno sociale - poi conguagli in arrivo : L'Inps il 27 dicembre ha emanato una nuova circolare all'interno della quale sono presenti i valori degli aumenti degli assegni Pensione di invalidità, sociale e minima per il nuovo anno. L'adeguamento economico è in linea con quanto previsto dalle fasce previste dalla legge 388/2000 e gli aumenti sono stabiliti sulla base di sette scaglioni differenti. Il primo mese del 2019 potrebbe vedere aumenti che subiranno una diminuzione nel mese di ...

pensione anticipata a quota 100 e 41 precoci : uscita con la riforma dal 2019 al 2022 : Pensione anticipata a quota 100, ritorno della quota 41 dei precoci, blocco dell'età pensionabile per le uscite anticipate del 2019, proroga dell'opzione donna e rivalutazione di strumenti previdenziali già in vigore ed ereditati dai precedenti governi: la riforma delle pensioni dei partiti di maggioranza, il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini darà "una picconata alla legge Fornero" nei prossimi anni. E' quanto affermato da Claudio ...

Fiano (Pd) chiede sospensione - urla e parolacce contro Fico : alta tensione in aula (VIDEO) : Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, da più parti, viene considerato l'anima più vicina alla sinistra del Movimento Cinque Stelle. Il suo disappunto verso le politiche sull'immigrazione di Salvini e il pensiero leghista in genere sono spesso state di forte attualità. Oggi, però, a Montecitorio è andata in scena una rappresentazione del fatto che tra lui ed il Pd non corre certo buon sangue, almeno in qualità di presidente della ...

Contributi versati non sufficienti per la pensione : come fare - tutte le strade : Può capitare che nonostante si lavori per molto tempo, i Contributi versati all’INPS siano comunque non soddisfacenti per maturare un trattamento previdenziale. Si tratta di quei Contributi c.d. “silenti” che, sebbene stazionano nelle casse dell’istituto previdenziale, non sono comunque sufficienti per ottenere alcun tipo di trattamento. In termini pratici, si ci trova difronte alla situazione in cui l’INPS beneficia di versamenti dai propri ...

La bufala della Fornero andata in pensione a 59 anni con 18.000 euro al mese : Durante le feste natalizie su Twitter è diventato molto virale un tweet pubblicato da Camilla Nizzoli contro l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'utente, l'ex ministro non è andata in pensione a 59 anni con 18000 euro al mese ma a 71 anni con la normale pensione da docente universitaria.Continua a leggere

Inter - il giorno dopo la sospensione Nainggolan arriva alla Pinetina con 15' di anticipo : Il giorno dopo la sospensione Radja Nainggolan manda un chiaro messaggio all'Inter: il belga è arrivato alla Pinetina con quindici minuti di anticipo. Come a dire di aver recepito la punizione e di ...

Quota 100 e pensione anticipata Fornero : uscita 2019 con 38 o 42 anni di contributi : Arrivano novità dall'ultima revisione della Manovra economica dell'altro ieri in merito alla pensione anticipata a Quota 100: il Governo Conte ha rivisto al ribasso gli stanziamenti per le pensioni del 2019, con una Quota che scende dai 6,7 miliardi di euro ai quattro miliardi. Una sforbiciata di 2,7 miliardi che, in ogni modo, dovrebbe permettere a centinaia di migliaia di lavoratori di andare in pensione anticipata qualche anno prima, senza ...

Ultimo ritocco ai fondi pensione e reddito cittadinanza - l'accordo con l'Europa è dietro l'angolo : Resta massimo il riserbo sulla proposta italiana che avrebbe portato il ministero dell'Economia a sbilanciarsi sull' accordo "fatto" con la commissione Ue. Anche perch , spiegano fonti qualificate, ...

Retroscena Blogo : Tiki Taka a rischio sospensione. Mediaset vuole 'tagliare' le seconde serate : Tiki Taka potrebbe essere sospeso. Nonostante il campionato non sia ancora giunto al giro di boa, il programma notturno condotto da Pierluigi Pardo sarebbe destinato ad uno stop forzato.La notizia ha del clamoroso e, anche se non esistono conferme ufficiali, il passaparola si sta diffondendo da giorni nei corridoi di Mediaset.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Tiki Taka a rischio sospensione. Mediaset vuole 'tagliare' le seconde serate ...

La Lega : «Mamme lavoratrici con 3 figli prima in pensione» : Tre anni di contributi figurativi per ogni figlio a partire dal terzo per le mamme lavoratrici che abbiano già 50 anni e 20 di contributi. Lo prevede un emendamento alla manovra della Lega , a prima ...