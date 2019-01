Reddito ai residenti da 10 anniVia ad aprile | chi froda in carcere

Reddito di cittadinanza : ipotesi stop a chi ha auto sopra 80 Cv e ok a stranieri residenti : Taglio delle dotazioni per la manovra finanziaria, questa sembra essere la via intrapresa dal governo che, evidentemente, cerca di ammorbidire la trattativa con la Ue per quanto riguarda la manovra di Bilancio. Il deficit da riportare sui binari che ha indicato la Commissione Europea, cioè al 2,04% (il governo nella prima stesura della manovra portava il deficit al 2,4%) è l’elemento cardine per ricevere l’ok da parte della Ue alla nostra ...

Reddito di cittadinanza aperto anche ai residenti in Italia da almeno 10 anni : Del cosiddetto Reddito di cittadinanza si parla ormai in tutte le trasmissioni televisive, giornali, notiziari nazionali e locali. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo provvedimento, presente nella nuova Legge di Bilancio, il suo cavallo di battaglia. Si è detto molto sulla copertura finanziaria, a chi spetta, quali sono i requisiti e soprattutto quando e come entrerà in vigore. Ricapitoliamo come dovrebbe o potrebbe funzionare in base alle ...