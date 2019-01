Nba | Harden sublime | Warriors Ko | Murray fa volare i Nuggets

Nba - James Harden gioca la partita dell'anno : Golden State battuta all'overtime : Golden State Warriors-Houston Rockets 134-135 OT Lo ha ripetuto più volte che il premio di MVP quest'anno sarebbe ritornato nelle sue mani. E se continua a giocare così, sarà impossibile per chiunque ...

Nba 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Risultati Nba – Warriors-Rockets termina all’overtime : Curry si inchina ad Harden - bene Spurs e Nuggets : La sfida tra Golden State Warriors e Houston Rocket infiamma la nottata italiana: Harden sorride, Curry ko Poche le partite di NBA disputate nella notte italiana, ma nonostante ciò non è di certo mancato lo spettacolo: vittoria per i San Antonio Spurs sui Toronto Raptors, per 125-107. Solo sette punti per l’italiano Belinelli, mentre ha trascinato la squadra Aldridge con i suoi 23 punti. Ottima la prestazione di DeRozan, a referto ...

Nba – James Harden - furbizia ed efficacia per tirare su i Rockets : 43 punti con soli 8 tiri dal campo - è record! : James Harden firma 43 punti contri i Grizzlies, ma con solo 8 canestri dal campo: il merito è dei 21 tiri liberi segnati grazie ai falli subiti e guadagnati con astuzia James Harden è una delle shooting guard più talentuose della lega e sicuramente ha un posto d’elite anche nella storia del basket NBA. ‘Il Barba’ è l’anima degli Houston Rockets che, nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, sono tornate nelle ...

basket Nba : Harden show - tripla doppia con 43 punti : ROMA - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 Boston davanti al ...

Risultati Nba – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Nba : fenomeno Harden - altri 43 punti : ANSA, - ROMA, 1 GEN - La Nba non si ferma mai, così anche ieri varie squadre sono scese in campo per la 'regular season'. A dare spettacolo è stato 'il Barba' James Harden, autore di una tripla doppia ...

Nba : gli Spurs di Belinelli piegano Boston - super Harden fa volare i Rockets : Decimo successo nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, che superano 120-111 i Boston Celtics : 8 punti per Belinelli. Tutto facile anche per Houston e Oklahoma City che, trascinate dalle ...

Nba 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Nba - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

Nba - il dicembre da MVP di James Harden : 'Il premio tornerà qui' : Se pensavate che James Harden fosse appagato dopo la scorsa stagione, o che non fosse più in grado di migliorarsi dopo un'annata da MVP, forse dovete ricredervi. Il numero 13 degli Houston Rockets sta ...

Basket - Nba : cadono Warrios e Lakers. Super Harden affonda i Celtics : NEW YORK - Notte di sorprese in Nba. cadono sia i Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western Conference, battuti i casa all'overtime, 109-110, da Portland, che i Lakers, ...