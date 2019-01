Mostre e musei aperti a Modena nel giorno dell' Epifania

Natale : a Milano 22mila scelgono Mostre e musei per il ponte : Grande affluenza di pubblico per le mostre e i musei civici durante il lungo ponte di Natale. Sono stati oltre 22mila i visitatori, tra milanesi e turisti presenti in città, che hanno scelto di scoprire e apprezzare la ricca offerta culturale proposta da Milano in questi giorni di feste, dal 22 al 26 dicembre. A guidare la classifica delle preferenze dei visitatori troviamo la ”casa dei milanesi”, Palazzo Marino, che per ...

Natale : le aperture di musei e Mostre per le feste a Bologna : Per chi trascorre le vacanze di Natale a Bologna e per i tanti turisti in arrivo, sono molte le opportunità culturali e di svago in città, tra visite a mostre e musei o passeggiate tra i presepi. L’Istituzione Bologna musei offre al pubblico aperture straordinarie, visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee, laboratori educativi e l’iniziativa Sto al MAMbo per le feste dedicata ai più piccoli per trascorrere ...

Milano : le aperture di Mostre e musei tra Natale e Capodanno : Dalle mostre di Palazzo Reale a quelle del Mudec; dal Pac fino a Palazzo Marino: la proposta artistica di Milano si conferma ricca e accessibile anche durante le festività natalizie e fa della nostra città una meta attrattiva non solo per chi resta ma anche per i sempre più numerosi turisti che sceglieranno il capoluogo lombardo per trascorrere le proprie vacanze. Le mostre di Palazzo Reale, PAC e MuDeC resteranno aperte tutti i giorni, con i ...

Musei - direttore Uffizi : le Mostre digitali possono avvicinare il grande pubblico : Il digitale può essere utile “per conservare e divulgare il patrimonio artistico“: lo spiega Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, in un’intervista al nuovo numero di “Le macchine volanti“, rivista di tecnologia pubblicata da Tim. Quando “rigore e impegno” convivono anche sulle piattaforme digitali dedicate ai Musei e alle mostre, “allora la tecnologia può essere utile ad arricchire ...