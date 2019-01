Marc Jacobs | il marchio dei Nirvana è stato plagiato Scatta la denuncia da parte della

ilgiornale

: I Nirvana fanno causa allo stilista Marc Jacobs: colpa del logo con lo smiley -> - foxlifeit : I Nirvana fanno causa allo stilista Marc Jacobs: colpa del logo con lo smiley -> - YofashionI : Marc Jacobs a distanza di 25 anni fa rivivere il grunge nella sua collezione Redux Grunge - dinamocorrenti : I Nirvana hanno fatto causa allo stilista Marc Jacobs -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Sullo stilistapende una pesantissima accusa di plagio dastorica band rock de Iche, ad inizio degli anni "90, si imposero nel panorama musicale grazie la sagacità di Kurt Cobain. La notizia è diventata subito virale e, anche questa volta, sono i social network che hanno riportato quanto sta accadendo in America.ha realizzato una linea di abbigliamento molto particolare. Lo scorso novembre è nata la Redux Grunge Collection 1993/2018, in cui lo stilista ripropone 26 look che aveva già realizzato nel 1993 per Perry Ellis. A questa campagna hannocipato modelle del calibro di Gigi Hadid e Dree Hemingway. Ma qualcosa è andato storto.si sarebbe appropriato del logo dei, lo smile giallo sullo sfondo nero, che èdisegnato dallo stesso Cobain nel 1991 e registrato l"anno successivo. Come riporta una maglietta disegnata ...