Freddo in Sicilia | la neve arriva anche in pianure e sulle coste | fiocchi a Palermo

In Sicilia è arrivata la neve e il Freddo artico : ecco dove nevica : Il freddo artico e la prima neve è arrivata in Sicilia. Da stanotte la neve è caduta su Enna. Domani, venerdì 4 gennaio, nevicherà in altre Province.

Meteo Sicilia : il Freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta meteo : storica ondata di Freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Meteo - arriva il maltempo : Freddo artico e nevicate anche in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia