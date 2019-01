Dl Sicurezza | il rischio autogol dei sindaci

Dl Sicurezza - dalla protezione umanitaria agli Sprar : le critiche dei sindaci. Iscrizione anagrafe - “rischio caos burocratico” : Giuseppe Conte mira a una mediazione, i vicepremier rimangono fermi e l’Anci è spaccata in due, con il presidente Antonio Decaro che guida la protesta. La polemica su alcuni commi del Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge lo scorso novembre, non accenna a calare. Tra i provvedimenti che dividono anche al suo interno l’associazione nazionale comuni italiani l’articolo 13, in materia di Iscrizione anagrafica, lo stesso ...

Sicurezza del mondo IoT a rischio Due vulnerabilità da Trend Micro : Una nuova ricerca di Trend Micro, condotta in collaborazione con il Politecnico di Milano, lancia un nuovo allarme per il mondo dell'Internet of Things, annunciando che due tra i principali protocolli IoT sono a rischio attacco, a causa di vulnerabilità significative nella progettazione. E questo rende i dispositivi ...

Cairo - rischio attentati : rafforzata la Sicurezza alle chiese per il Natale copto : ... l'obiettivo è quello di trasmettere una immagine di sicurezza e di pieno controllo del Paese, che punta - anche - sul turismo religioso e non per rilanciare una economia in difficoltà. Ambienti dell'...

Casellati : non più rinviabile messa in Sicurezza aree a rischio : Roma, 26 dic., askanews, - 'Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavoro a rischio con il Decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...

L’aumento della contaminazione del suolo mette a rischio la Sicurezza alimentare e la qualità igienico sanitaria del cibo : È necessaria un’azione urgente per affrontare l’inquinamento del suolo e contenere le molteplici minacce che pone alla sicurezza alimentare globale e alla qualità igienico sanitaria del cibo, ha dichiarato oggi la FAO in occasione della Giornata mondiale del suolo. Migliaia di sostanze chimiche, prodotte commercialmente su larga scala, rifiuti di plastica ed elettronici, acque reflue non trattate, possono diventare una fonte di ...

Rischio tsunami : a Parigi il punto su progressi e strategie per migliorare la Sicurezza delle popolazioni costiere : Si è tenuta a Parigi la 15ª sessione di lavoro dell’Intergovernmental Coordination Group for the tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas (ICG/NEAMTWS). L’appuntamento, che si è svolto dal 26 al 29 novembre presso la sede dell’Unesco di Parigi, ha avuto lo scopo di fare il punto sui progressi scientifici, sulle strategie di mitigazione del Rischio tsunami e sulla loro ...

Dl Sicurezza : De Raho - beni possono tornare ai boss? E' un rischio : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Vendere i beni confiscati ai privati espone il sistema al rischio di recupero da parte delle stesse mafie. E' un aspetto che anche noi magistrati abbiamo evidenziato da tempo. Lo abbiamo sempre detto". E' l'allarme lanciato dal Procuratore nazionale antimafia Federico

Dl Sicurezza : 40mila profughi fuori dai centri di accoglienza - il rischio che la maggioranza finisca per strada : Ieri Milano è scesa in piazza. Caritas Ambrosiana: abbiamo 500 profughi a rischio. Per il presidente Gualzetti sarà più difficile per loro trovare un lavoro regolare e inserirsi nella società -

Sprar - col decreto Sicurezza a rischio l’accoglienza che funziona : Il decreto sicurezza è stato approvato alla Camera e passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Secondo Salvini migliorerà la sicurezza dei cittadini e permetterà una gestione migliore dell’immigrazione, impedendone il business. Peccato non sia così e il decreto sembri fatto apposta per creare insicurezza sociale. (Foto: Lapresse) L’abolizione della protezione umanitaria per i rifugiati (a esclusione dei permessi speciali per ...

Con il Decreto Sicurezza diritti a rischio : tutti siamo chiamati a reagire : Il Decreto Immigrazione e Sicurezza è legge. E la sua approvazione non mette solo a rischio i diritti dei migranti. Tutta la società civile è chiamata in causa per ridisegnare un'agenda politica dettata dalla paura e dall'esclusione.Sono tre in particolare le novità del Decreto che preoccupano: l'abrogazione della protezione umanitaria, la drastica trasformazione del sistema SPRAR, le modifiche alle procedure ...

USA VS HUAWEI : "BOICOTTATELA - Sicurezza A RISCHIO"/ La replica dei cinesi "Siamo sorpresi" - IlSussidiario.net : Usa contro HUAWEI: chiede agli alleati di boicottarla. Wsj: appello anche a Italia per isolare colosso cinese. Ultime notizie

Usa invitano gli alleati a non usare Huawei : "Rischio Sicurezza" - l'azienda : "Superano la loro giurisdizione" : Il governo Usa ha avviato una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" dei Paesi alleati, Italia compresa, per persuadere le compagnie di telecomunicazione a non usare le apparecchiature prodotte da Huawei. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della situazione.Funzionari Usa avrebbero informato, sui rischi di cybersicurezza, le loro controparti governative e i dirigenti delle telco in Paesi amici tra cui Germania, ...