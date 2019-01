Boldrini e Salvini per la prima volta d' accordo | ecco su cosa · IxR

Supercoppa in Arabia Saudita - Salvini : 'Dove sono le femministe che seguono la Boldrini?' : Continua la polemica, e non solo sui social network, fra Matteo Salvini ed il presidente della lega calcio serie A Gaetano Miccichè, a proposito della partita Milan Juventus prevista per il 16 gennaio 2019 a Gedda in Arabia Saudita. Salvini, indignato, dichiara: "Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate da un uomo è una tristezza, una schifezza, da milanista ...

Dl Sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Laura Boldrini - il video di auguri con cui si rende ridicola : cosa scopiazza a Salvini : Che Laura Boldrini sia sull'orlo della disperazione politica è dimostrato tutto nel suo primo video del 2019. L'ex presidenta ha deciso di dare una grande svolta allo stile della sua comunicazione, decidendo di imitare i video di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma come tutte le imitazioni, a tratti

Migranti Open Arms - Boldrini : “Negando lo sbarco Salvini si dimentica il Vangelo” : "Negando alla nave della ong Open Arms l'attracco nei porti italiani, Salvini si comporta in modo sprezzante nei giorni che precedono il Natale e dimentica non solo i valori della Costituzione ma anche quelli del Vangelo, che si permette di strumentalizzare all'occorrenza", tuona l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.Continua a leggere

Laura Boldrini : “Da Salvini operazione criminale contro di me” : Dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, Salvini è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva", ha detto Laura Boldrini.Continua a leggere

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

Laura Boldrini su Di Maio e Salvini : “Prima facevano i leoni ora sono delle pecore” : Boldrini punta il dito contro il governo, definendo Salvini e Di Maio due pecorelle Nelle ultime ore il governo ha infatti fatto i conti con un passaggio del deficit dal 2,4 per cento al 2,04 per cento. Un cambio di marcia che lascia intendere come la battaglia d’Europa sui conti si sia trasformata in una trattativa ad oltranza che in questo momento pende di più dalla parte di Bruxelles. L’Ue ha infatti messo nel mirino quota 100 e ...