Vicenza | bimbo di 11 anni si impicca dopo una serata passata con i videogiochi | è grave

Vicenza - bimbo di 11 anni trovato impiccato in casa dopo serata coi videogiochi : gravissimo : Il dramma in unì'abitazione di un paesino dell’ovest Vicentino dove il ragazzino è stato trovato dl fratello 14enne che era andato a chiamarlo per andare a dormire dopo una serata passata in salotto con i videogiochi. L’undicenne era appeso a un mobile con una sciarpa, in stato di incoscienza. Rianimato, è ora ricoverato in terapia intensiva.Continua a leggere