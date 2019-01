Maltempo | neve sulla Murgia barese e nel Materano | disagi per la circolazione dei bus

Maltempo - l’Abruzzo si prepara alla neve : Comuni mobilitati : Gli enti locali abruzzesi attivano i Piani neve e si preparano a fronteggiare l’ondata di Maltempo che dalle prossime ore potrebbe portare nevicate anche a bassa quota e sulla costa. Stando al bollettino della Protezione civile, infatti, dal pomeriggio di oggi, “e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, con quota neve in generale calo nella successiva ...

Maltempo - emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo - emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...

Maltempo : allerta neve a Pesaro-Urbino fino al 4 gennaio : La Provincia di Pesaro–Urbino ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un messaggio di allerta per possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota e sulla costa dalle 18 di questa sera alle 24 del 4 gennaio. “Siamo pronti ad intervenire su tutto il territorio seguendo le linee del Piano neve del nostro ente che prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al personale della Provincia, 63 ditte esterne ...

Maltempo : in arrivo venti forti e neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Maltempo : neve e gelo in Calabria : Freddo, neve e pioggia stanno caratterizzando l’ultimo giorno dell’anno in Calabria. In Sila è caduta la neve, ma, secondo quanto segnala la Polstrada, senza criticità per la viabilità. La circolazione è regolare sia sull’autostrada A2 che sulla statale 280 dei Due Mari. L’obbligo del transito con le catene a bordo è in vigore da novembre su alcune importanti arterie interne, come la statale 107 Paola-Crotone. L'articolo ...

Freddo e Maltempo in Puglia : forte rovescio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con Maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Meteo - il 2018 si chiude con una ondata di Maltempo e neve al Centro-Sud : A causa di una perturbazione che insisterà sopratutto sui Balcani, l’alta pressione cederà sul suo lato orientale portano pioggia e freddo a partire dal pomeriggio di domenica e per tutto il 31 dicembre sulle regioni adriatiche centrali e quelle meridionali dove la neve raggiungerà una quota di 400-500 metri.Continua a leggere

Maltempo Abruzzo - Piano neve 2018/2019 : stanziate risorse in favore delle province : La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal presidente vicario Giocanni Lolli, sulla base della legge regionale 12 dicembre 2018 n. 38, denominata “Provvedimenti di carattere urgente” ha approvato, nella seduta odierna, una delibera che prevede un intervento finanziario a favore delle province a supporto dell’attuazione del Piano neve 2018/2019. Nello specifico, è stata stanziata una somma di 400mila euro che sarà equamente ...

Maltempo Lombardia : in Valtellina e Valchiavenna neve nella notte e crollo termico : crollo termico e neve in Valtellina e Valchiavenna nella notte: è tornato il sereno, ma le temperature si sono abbassate ovunque di diversi gradi e aumenta il rischio gelate, in particolare nelle ore serali. I passi alpini sono quasi tutti transitabili con catene montate o gomme da neve. Il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada invita gli automobilisti alla massima prudenza. L'articolo Maltempo Lombardia: in Valtellina e Valchiavenna ...

Maltempo - a Torino è arrivata la prima neve della stagione. FOTO : Maltempo, a Torino è arrivata la prima neve della stagione. FOTO Dopo una giornata di tregua, il tempo è tornato a peggiorare sul capoluogo piemontese e nel pomeriggio sono comparse le prime deboli piogge, associate alla neve, anche in altre zone della Regione Parole chiave: ...