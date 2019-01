Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo | tir bloccati sulla SS650 Trignina

Maltempo : gelo e neve al sud : ANSA, - ROMA, 3 GEN - E' arrivata l'annunciata ondata di freddo, con neve che interessano soprattutto le regioni del sud. Temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio in Basilicata che ...

Maltempo : Molise nella morsa del gelo - un metro di neve a Capracotta [GALLERY] : 1/7 ...

Neve al Sud : dalla Puglia a Matera disagi per il Maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...

Maltempo - Coldiretti : mobilitati i trattori contro neve e gelo : trattori degli agricoltori della Coldiretti mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo: lo rende noto Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. I mezzi agricoli, rileva la Coldiretti, “sono al lavoro per consentire la circolazione anche nelle aree più ...

Maltempo - allerta neve in Campania : gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo : neve sulla Murgia barese e nel Materano - disagi per la circolazione dei bus : A causa della nevicata che da ieri sera sta interessando la Murgia barese, la circolazione dei bus gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. Soppresse anche le corse bus con capolinea di partenza e arrivo a Toritto. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari. Per impossibilità di circolare all’interno della città di Matera, sono al momento soppresse le ...

Maltempo - l’Abruzzo si prepara alla neve : Comuni mobilitati : Gli enti locali abruzzesi attivano i Piani neve e si preparano a fronteggiare l’ondata di Maltempo che dalle prossime ore potrebbe portare nevicate anche a bassa quota e sulla costa. Stando al bollettino della Protezione civile, infatti, dal pomeriggio di oggi, “e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, con quota neve in generale calo nella successiva ...

Maltempo - emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo - emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...

Maltempo : allerta neve a Pesaro-Urbino fino al 4 gennaio : La Provincia di Pesaro–Urbino ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un messaggio di allerta per possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota e sulla costa dalle 18 di questa sera alle 24 del 4 gennaio. “Siamo pronti ad intervenire su tutto il territorio seguendo le linee del Piano neve del nostro ente che prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al personale della Provincia, 63 ditte esterne ...

Maltempo : in arrivo venti forti e neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...