Libia | all' aeroporto una gazzella tra i bagagli

La storia di Wazib - il ragazzo in fuga dalla Libia che ora fa il sub e protegge i nostri mari con i Blue Helmets of the Sea : E’ arrivato a Salerno con un barcone partito dalla Libia e qui è diventato uno dei Caschi blu che proteggono i nostri mari. Ora sogna di entrare nella marina militare italiana e, da grande, fare il comandante di una nave. Wazib Abdullah ha 19 anni, è nato in Bangladesh ed è uno dei protagonisti del film documentario Deep, vincitore del progetto MigrArti 2018 (promosso da Miur e Unesco). La sua è solo una delle tante storie di migrazioni ...

Libia - attacco alla sede del Ministero degli Esteri : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

È in corso un attacco all’edificio del ministero degli Esteri a Tripoli - in Libia : È in corso un attacco al ministero degli Esteri a Tripoli, la capitale della Libia. Alcuni testimoni citati da Reuters hanno detto di avere sentito il rumore di spari ed esplosioni provenire dall’edificio, ma per ora le notizie sono molto

Libia - gli USA chiedono la restituzione del campo petrolifero di Sharara alle autorità - : Gli Stati Uniti chiedono la restituzione del campo petrolifero di Sharara, sequestrato la settimana scorsa dai ribelli, all'impresa statale National Oil Corporation , NOC, . "Gli Stati Uniti ...

Migranti : Libia - per giorni alla deriva - 14 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il giallo dell'ambasciatore in Libia rimasto a Roma : i capitoli della storia : È una partita politica, che potrebbe sancire, in concreto, una nuova strategia diplomatica, e quindi di politica estera, nei confronti della Libia, più sensibile al dialogo con tutti gli attori del ...

Migranti - Madrid : ‘Italia e Malta rifiutano di accogliere 12 salvati davanti alla Libia’ : Un peschereccio spagnolo ha soccorso 12 Migranti giovedì scorso a nord della Libia e sta attendendo nel Mediterraneo centrale decisioni su dove sbarcarli da Italia, Malta e Libia. Il ministro degli Esteri di Madrid, Josep Borrell, ha riferito oggi che Italia e Malta hanno rifiutato di accogliere l’imbarcazione perché il soccorso è avvenuto in acque territoriali libiche. A bordo, oltre ai 13 membri dell’equipaggio, ci sono Migranti dal Senegal, ...

Dopo mesi sbarcano 264 migranti arrivati dalla Libia : L’ultima volta era stata il 15 luglio, quando a Pozzallo sbarcarono in 447. Così, i 264 migranti arrivati nella notte tra sabato e domenica rappresentano il primo, massiccio arrivo dalla Libia in Sicilia Dopo mesi, segnando una novità: un barcone in legno che raggiunge il porto, e non più i pericolosi gommoni di fabbricazione cinese che i traffica...

Barcone alla deriva - interviene la Libia : Roma, 24 nov., AdnKronos, - La guardia costiera libica ha recuperato nella notte un gommone con circa 100 immigrati a bordo, quasi tutti di nazionalità sudanese. L'allarme, partito ieri pomeriggio dal ...

Migranti - gommone soccorso da un rimorchiatore davanti alla Libia - : L'allarme era stato lanciato nel pomeriggio di venerdì e raccolto dalle navi di alcune Ong. "Centoventi persone rischiano di annegare adesso. Il gommone imbarca acqua, alcune persone sono già annegate"...

Nivin - i migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Gas - l’Italia sbarca nel Golfo e sfida Parigi. L’accordo con Abu Dhabi guarda alla Libia : La strada per la Libia passa per gli Emirati Arabi. L’Eni sbarca in modo massiccio nel Golfo, per la prima volta nella sua storia, e gli accordi strategici con Abu Dhabi si allargano subito all’Egitto e in prospettiva anche al Fezzan, dove l’Italia deve fronteggiare la concorrenza francese. In un Medio Oriente fatto a vasi comunicanti a volte le vi...

La conferenza sulla Libia è stata un mezzo fallimento : L'incontro organizzato dal governo Conte non è andato bene: ci sono state assenze importanti e si è deciso il minimo sindacale

Libia - Conte : «No a soluzioni dall’alto» La Turchia lascia il vertice : «Delusi» video : Il premier italiano: «Auspico elezioni in sicurezza a primavera 2019». Summit «nel solco di Parigi». «Fondamentale superare i gruppi armati». E la Turchia abbandona il vertice «con profondo disappunto»