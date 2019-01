Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme

Bari - Rapina a portavalori con ruspe : mezzi in fiamme sulla carreggiata e traffico deviato : La rapina mercoledì mattina alle 7.30. Un commando armato ha bloccato un furgone portavalori sulla statale 96, nel Barese, e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno utilizzato delle ruspe.Continua a leggere

Avellino - sparatoria sul raccordo autostradale : Rapinati tre furgoni portavalori : Questo martedì 4 Dicembre, verso le dieci del mattino, sul raccordo autostradale di Avellino, un gruppo di banditi dal volto coperto, circa una ventina e armati di fucili Kalashnikov AK 47, hanno intercettato tre furgoni portavalori, di un istituto di vigilanza privata, uno dei quali della ditta "Cosmopol", che proseguivano sull'autostrada Avellino-Salerno e che erano indirizzati ad Avellino, per consegnare il denaro contante alla banca ...

C'è stata una grossa Rapina a un portavalori sulla Avellino-Salerno : Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove la rapina a un furgone portavalori ha scatenato un Far West con spari, auto sequestrate e inseguimenti della Polizia. Il mezzo ...

Pesaro - Rapina al negozio Trony e assalto al portavalori : sparatoria in strada : Pesaro come il Far West. Poco prima delle 13, di fronte al Trony di via Gagarin, si è verificata una sparatoria. Ad essere assaltato, da un gruppo di banditi, sembrerebbe un portavalori che si trovava nel parcheggio del negozio di tecnologia. Non ci sarebbero state conseguenze gravi, sembrerebbe però che il conducente del mezzo sia rimasto ferito, colpito dai vetri che gli sono finiti addosso in seguito alla rottura di quest’ultimo. Sul posto ...