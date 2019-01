Molti errori ma il futuro è l' Europa

Domenica In - Mara Venier e la confessione più dolorosa : 'Da madre ho fatto Molti errori. Ero sola e...' : 'Mi preferisco come nonna'. Mara Venier , intervistata da Famiglia Cristiana , parla di Domenica In ma svela anche il suo lato più intimo e, per certi versi, doloroso: 'Coi primi soldi guadagnati da ...