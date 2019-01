Maltempo | sospesi i collegamenti Termoli-Isole Tremiti

Maltempo : sospesi i collegamenti veloci per Capri : A causa del peggioramento delle condizioni meteo sono stati sospesi i collegamenti marittimi con mezzi veloci tra Napoli e Capri. Le corse sono assicurate solo dalle navi-traghetto. L’allerta meteo codice giallo diramata dalla protezione civile regionale della Campania resterà in vigore per l’intera giornata. L'articolo Maltempo: sospesi i collegamenti veloci per Capri sembra essere il primo su Meteo Web.